續亮綠燈！國內經濟回穩 9月景氣對策信號分數增

國發會今（27）日下午發布9月景氣對策信號綜合判斷分數為27分，較上月增加1分，燈號續呈綠燈；景氣領先、同時指標持續上升，反映國內經濟逐漸趨穩。

國發會表示，受惠各國經濟活動陸續恢復，終端需求回溫，以及美國對陸廠禁令生效前的提前備貨效應，9月以美元計價之出口持續擴增，生產、銷售指標亦持續成長；加以振興三倍券、節慶帶動買氣，9月零售及餐飲業營業額持續擴增。

國發會表示，展望未來，近期國際主要預測機構陸續調升我國經濟成長表現，且消費性電子新品相繼推出，加上新興科技應用需求拉抬，均有助出口回穩。此外，「投資臺灣三大方案」效益持續發酵，政府加速執行公共建設等，國內投資動能延續，有助整體經濟持穩。惟全球新冠肺炎疫情再次升溫疑慮，加以美中爭端未解，需密切關注後續發展，妥為因應。