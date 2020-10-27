台蠟拓太陽能電廠經營 投資6,797萬元中壢蓋新廠

台蠟（1742）新團隊入主後，持續帶領公司朝向多角化經營，除了水產事業，也積極拓展太陽能業務，今天公告投資6,797萬元，與桃園中壢的廠商合作，在其廠房架設太陽能板，由台蠟負責經營，未來發電可賣給台電，為台蠟創造新的營收來源。

台蠟今天公告投資6,797萬元，在桃園中壢啟動太陽能光電發電系統設置工程，委由裕田能源公司建置。

在此之前，台蠟2018年5月就曾公告投資5,000萬元，設立子公司，專責進行太陽能電廠業務。兩年多來，台蠟有一些案子是採整廠輸出模式，由台蠟建造太陽能電廠，蓋好後出售。

去年，因為台蠟在彰化有一塊自己的閒置土地，廣達3,400坪，本來是用來當停車場養地，但考量不符經濟效益，因此在自地興建太陽能電廠，去年與台電簽訂20年的合約，發電賣給台電，換算每個月可以有16%左右的收益，換算20年可以有2億多元的收益，扣掉建造費用7,000多萬元，利潤不錯，而且到時候土地還是台蠟所有。台蠟因此決定繼續拓展相關業務，昨天與桃園中壢的廠商合作，利用其廠房架設太陽能板，由台蠟負責經營，未來發電再賣給台電。

台蠟新團隊是在2016年從台苯（1310）手中接下公司，之後積極整頓轉型。台蠟為國內石蠟市占龍頭，但石蠟本業面臨大陸廠商競爭，近年業績績效不佳，新團隊接手後，將不賺錢的石蠟業務收掉，退出利潤不佳的蠟燭應用，聚焦在汽車蠟、輪胎蠟、紙箱蠟等利基應用，雖然導致公司石蠟營收縮水，但獲利不減反增，這幾年公司本業營運穩定。

另外台蠟也積極拓展新業務，像是進口挪威、冰島、智利等地的鮭魚、帝王蟹等高檔水產，跨入水產業，獲得不錯成績。

台蠟這兩年營運動能強勁，2019年營收11.45億元，足足比前一年成長1.7倍；稅後純益5,333萬元，也比前年淨損1億元「轉虧為盈」。今年第1季受到新冠肺炎疫情影響，台蠟獲利縮水，但第2季很快回穩，累積今年前九月營收9.88億元，比去年同期再成長36.3%，成功打敗疫情影響。