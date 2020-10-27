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跟上數位轉型！四大數位經濟領袖為中小企業提解方

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
經濟部中小企業處長何晉滄。記者林澔一攝影／報系資料照
經濟部中小企業處長何晉滄。記者林澔一攝影／報系資料照

近年數位經濟崛起，加上今年受到新冠肺炎疫情衝擊，又更加速了企業數位轉型的腳步。但，數位轉型絕對不只是大型企業的事，中小企業也面對數位轉型的不同問題。經濟部中小企業處處長何晉滄今（27）日表示，疫情影響下，很多中小型企業，特別是內需型的中小企業，沒有訂單，營業額下降蠻厲害，給了中小企業主很大的提醒。

商研院今（27）日舉辦「創新經濟-台灣中小企業數位轉型典範論壇」，以全球數位轉型關鍵為主題，邀請經濟部中小企業處處長何晉滄、沛星&愛卡拉科技董事簡立峰、台哥大總經理林之晨、QSearch 創辦人周世恩等數位經濟產業領袖一同交流對談，探討後疫情時代的全球創新方案與數據驅動力。

何晉滄指出，疫情影響下，外送平台、電商平台使得很多商機都出現了，中小企業的數位轉型，其實可以運用這些大型平台，會是很省力的方式，便能站上雲端，站上數位平台。何晉滄並建議中小企業可先從數位優化開始，先了解平台經濟所帶來的好處，再進階到數位轉型。

前Google台灣董事總經理、沛星 & 愛卡拉科技董事簡立峰則表示，新冠肺炎疫情影響，出口型的中小企業已明顯感受到數位轉型的重要，因為對手是來自世界各國，光是銷售就改變很大。至於內需型的中小企業，改變最大的就是外送，從電商推動消費零售，以國內10萬家餐飲業，預估未來外送比例最高將達30%。

簡立峰進一步指出，除了有很多平台可以使用外，中小企業要做數位轉型，也可以好好善用手機，而且必須由老闆來學習，是最有效率的。

台哥大總經理林之晨指出，5G時代即將來臨，過去30、40年的網路發展，把電腦和手機連上網路，但未來我們會看到汽車、路燈、水表、電表、醫院設備、工廠設備，甚至政府設備等都會快速被連上網，這些新的商業模式都是中小企業可以切入的，但確實也會造成顛覆。不過，若沒跟得上改變，就會被顛覆。

QSearch 創辦人周世恩則是建議，中小企業若要進行數位轉型，宜先從銷售端、行銷端開始，中小企業過去都是參加會展，但今年因為疫情關係無法參加大型活動，因此開始使用平台，這是傳統中小企業數位轉型的第一步。第二階段，建議才是從內部管理著手，因為當市場穩固後，可能會有中南部，甚至是海外的員工，這些資訊化過程便可協助管理。

至於第三階段，則是可以透過數位收集的調查方式，從訂單來了解是否有特定國家對公司的產品有興趣，便可進一步與當地代理商合作。周世恩強調，先從銷售上讓中小企業主看到信心，這會讓企業對數位轉型更有感。

疫情 電商

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