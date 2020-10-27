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美中貿易戰影響 七成廠商考慮產能移出中國

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
美中關係目前正處於數十年來最緊張的狀態，受到美中貿易戰影響，大灣區有七成廠商正考慮將產能移出中國大陸。路透
美中關係目前正處於數十年來最緊張的狀態，受到美中貿易戰影響，大灣區有七成廠商正考慮將產能移出中國大陸。路透

全球經濟正面臨二戰以後最嚴重的衰退，渣打集團預估2020年全球GDP成長率為-3.3%，主因是亞洲以外經濟體將面臨較嚴重的緊縮，此外，受到美中貿易戰影響，大灣區有七成廠商正考慮將產能移出中國大陸。

渣打銀行舉辦「鏈結未來．高峰論壇」，渣打銀行東北亞區資深經濟學家符銘財指出，除了關注經濟面的直接衝擊，隨著各國積極推動重建工作與刺激措施，疫情造成的結構性改變也逐漸浮現。新冠肺炎疫情不僅加速全球數位化發展，也為永續綠色科技帶來發展契機，渣打集團預期疫情將催化全球供應鏈的簡化跟縮短化，企業開始體認供應鏈過度集中的風險，並考慮調整供應鏈策略與思維，以分散產能。

根據渣打集團2020年度大灣區調查結果，由於中美貿易關係緊張與疫情影響，使得43%企業更積極考慮轉移產能，另外有近25%的受訪企業出於其他理由也考慮遷廠，合計有近七成企業正考慮將產能移出中國。

然而，多數企業仍傾向於分散供應鏈的模式，而非將現有產能完全移出大陸；由於越南兼具多元化生產能力跟勞動力優勢，仍是現階段最受歡迎的遷廠目的地。

符銘財指出，除了營運面考量，台灣還有一項領先優勢，能幫助台商企業在這波全球供應鏈重組的過程中勝出，也就是全球供應鏈對台灣企業的高度信任感，有效鞏固台灣在全球供應鏈的關鍵地位。

渣打銀行預估今年全球GDP為-3.3%。報系資料照
渣打銀行預估今年全球GDP為-3.3%。報系資料照

渣打銀行 疫情

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