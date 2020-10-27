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潘思亮：疫情促成台灣文藝復興，應趁機打底黃金30年！

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
晶華酒店董事長潘思亮。本報資料照片
晶華酒店董事長潘思亮。本報資料照片

疫情之下，還能搞文藝復興？「晶華國際酒店集團董事長」潘思亮近來驚訝發現，百萬精英因為疫情湧回台灣，可能促成台灣文藝復興！究竟怎麼做？且聽他兩點建議。

自從2018年中美貿易戰開打，帶動台商回流與各國供應鏈重整，經營五星級國際觀光旅館近30年的晶華國際酒店集團董事長潘思亮有感而發地說，2019年是他在台灣經營商務飯店30年來最熱鬧的一年。

多年來歐美大企業家與大學校長、白領精英都逐漸不來台灣了，但2019年卻看到愈來愈多海外精英訪問台灣，讓晶華酒店好熱鬧。

在新冠疫情重創全球前，他頻頻公開表示，「台灣的黃金年代指日可待」「我一年看到的美國大學校長比過去十年還要多」。

精英級新冠難民，為台灣帶來文藝復興契機！

今年，儘管新冠疫情肆虐，但因為台灣防疫有成，反而吸引原本定居海外的大批華僑與台灣留學生回台。儘管飯店本業受到衝擊，但這個發現又讓潘思亮興奮了起來。

他發現，疫情下的台灣，未來反而會愈來愈好。他認為此刻對台灣就像中古世紀在義大利興起，影響遍及全歐洲的文藝復興（Renaissance）氛圍一樣，能為台灣帶來重生的契機。

潘思亮認為，現在可能是台灣有史以來人口最多的時候，因為這波疫情造成海外許多台商、華僑、在美國出生的華人第二代、以及與台灣有淵源的老中青三代紛紛到台灣來「避難」，人數可能多達百萬人。

取得美國哥倫比亞大學碩士文憑的潘思亮，最近校友會活動時，就發現一個有趣的現象，「很多老中青三代，以前從沒見過的人都出現了…現在餐會還有『難民桌』，我們笑稱他們是『COVID難民』，」潘思亮打趣地說。

在校友會的活動中，有一位美籍華裔律師作家邢立美（Abigail Hing Wen）的分享會，她是紐約時報2020年1月暢銷書排行榜冠軍《台北愛之船》（Loveboat, Taipei）的作者。

這本書是以她青少年時期的暑假，被父母強迫回台灣學中文的經歷為背景，所創造出的一部浪漫小說。

邢立美回台是因為預計將小說拍成電影，所以回台挑選演員，因為看到這多各個領域的精英都在此時回到台灣，讓她聯想到「文藝復興」，因此也觸動了潘思亮的靈感。

潘思亮：促成台灣文藝復興的兩點建議

「目前的台灣人文薈萃、海內外精英群聚，所有文藝復興的能量和條件，全部都在，」潘思亮說，這就好像中古時期威尼斯，聚集了各國不同領域的人才，因而在人文、科學造就整個西方文明的興起。

但重點是，台灣未來要如何把這些精英留下來，創造出文藝復興的力量？潘思亮提出兩點建議。他甚至為了促成這件事情，希望有機會拜訪官員，促成法令開放與完備。

第一，落實雙語國家和雙語教育，開放國際學校設立。

這些精英有許多雖然是華人，卻不會說中文，溝通是第一步要解決的。就像文藝復興不可能只講義大利文，台灣也不能只有中文，政府過去強調雙語國家，必須及時落實。

第二，成立單一服務窗口，為這群人才解決移民、投資、工作、學習，甚至生活上大大小的問題。

新加坡的單一服務窗口世界知名，很值得效法。

他建議，現在經濟部投資業務處成立Invest Taiwan網站，單一窗口解決外人投資相關問題，未來應該考慮成立一個Live Taiwan網站，為外籍人才解決所有問題。

例如，一般台灣人可能很難想像，一個外國人初來乍到台灣，光開個銀行戶頭就寸步難行，甚至有人申請了好幾年，也辦不出一張信用卡。

更重要的是要讓這群人「身心安頓」。除了本人外，還要積極照顧他們的父母、配偶、子女等等，讓他們願意帶家人一起來台灣久居、消費、納稅，甚至帶動就業成長，促進產升級，對台灣做出更大貢獻。

像外傭人數鬆綁就對高階人才是一個重要議題。

新加坡對於外籍人才聘偏外傭的條條是一名子女可以配一個外傭，在台灣條件就相對受限。多年前，潘思亮原想挖角一香港人到台灣出任總裁，他有四個小孩，在香港有三名外傭，後來發現若來台灣只能聘僱一名外傭，因此便打消了念頭，讓潘思亮十分扼腕。

目前有那麼多人願意回到台灣，主要因為台灣是一個相對安全的環境。

所以潘思亮認為，應該乘著這個時機為自己重新定位，台灣是最安全的居住地，甚至是Well-being superpower（福祉的超級強權），這樣就可以進一步促進人才回流，搭配妥適的留才方案、單一窗口服務等等，真的有機會打造台灣的黃金30年。

（作者／張彥文 本文出自2020.10.26《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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