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避險情緒未散 投資級債淨流入擴大

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導
美國紓困法案談判峰迴路轉，避險情緒濃厚，風險資產在上周早期出現修正後進入狹幅整理。圖為美股示意圖。路透
美國紓困法案談判峰迴路轉，避險情緒濃厚，風險資產在上周早期出現修正後進入狹幅整理。圖為美股示意圖。路透

美國紓困法案談判峰迴路轉，避險情緒濃厚，風險資產在上周早期出現修正後進入狹幅整理。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周主要三大債市仍維持資金淨流入狀態，投資級債在避險情緒未散的狀況下，淨流入資金由前一周的86.5億擴大至144億美元，已連續28周淨流入。

安聯投信指出，過去一周美國共和及民主兩黨對於新一輪紓困法案多次談判未果，拉扯市場情緒跟著談判進度上下震盪，影響風險性資產表現。在經濟數據方面，上周出爐的美國10月製造業、商業等採購經理人指數（PMI）優於前值，加上聯準會公布的最新地區經濟調查報告「褐皮書」也表示雖有產業及地區之間差異，但美國整體經濟持續溫和擴張，整體風險情緒謹慎但偏向正面。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，近期美國公布之經濟數據多優於預期及前值，包括零售、銷售及房市等表現相對強勢，但勞動力市場則仍偶有起伏。評估受到選前各式消息影響，市場近期仍較為震盪，但在選後則可望回歸經濟基本面，須持續留意疫情與新一輪刺激方案的進展。

在高收益債市場方面，謝佳伶表示，目前仍相對看好經濟及基本面穩健、政策彈性寬鬆的美國。觀察表縣，近期美國高收益債整體變動不大，持續微幅上漲，其中包括能源探勘、飲品及電力等族群表現相對正面。

謝佳伶指出，在美高收市場中，受惠於經濟持續溫和復甦，目前看好包括航太、物流族群，以及受惠於當前低利率及在家工作等趨勢現象的營建、房地產等族群。此外，謝佳伶也表示在布局時可著重在較低景氣循環產業，並鎖定現金流穩定、具利基性及市場競爭力的產業龍頭公司，並密切觀察企業獲利能力變化及償債能力，若公司狀況有惡化之虞可換券操作。

最後，謝佳伶建議，由於此時持續靠近美國總統大選，多空雜音對市場干擾恐愈發增加，如公債等傳統避險債券多因具有較長的平均存續期，在這段期間內恐會受到快速變化的市場情緒而出現較明顯價格波動，故建議可挑選存續期較短（2年內）的美高收債券，在降低債券到期期間內可能受到市場利率起伏影響、提高投資組合穩定度的同時，也享有明顯優於公債的值利率收益，獲得更佳的風險調整後報酬。

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