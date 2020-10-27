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彭博資訊統計：經濟溫和復甦 全球股票型ETF獲青睞

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

刺激方案談判持續，聯準會報告稱經濟溫和復甦，惟官員提示下行風險，同時專家警告疫情攀升，歐洲廣泛實施更嚴格的防疫措施，財報錯雜表現亦使市場信心承壓，拖累全球股市普跌，所幸最新PMI數據仍有亮點，緩和部分風險資產修正壓力，近周ETF資金流入以固定收益型為主。

依據彭博資訊統計，截至2020/10/23過去一周ETF基金淨流量顯示，整體股票型ETF資金近周淨流入24.3億美元，其中主要流入全球與中國股票型ETF，近周資金分別淨流入23.0億與9.5億美元，新興市場股票型ETF近周資金淨流入8.2億美元，日本及亞太市場股票型ETF近周資金勉強維持淨流入，分別流入0.6億、0.5億美元，而主要市場包括歐洲、美國股票型ETF近周轉資金轉為淨流出8.9億和7.9億美元最多。

富蘭克林證券投顧分析，逼近美國選舉、市場觀望氣氛轉濃，目前民調顯示民主黨全面執政的機率較高，有望推出大規模的財政刺激政策，牽動近期美國公債殖利率彈升及美元走貶，也壓抑美股走勢震盪。

惟參考近幾年全球選舉結果與民調預估的經驗，最終選舉結果抵定前市場仍不敢掉以輕心，另一方面，未來一週美國重量級科技股財報、中國五中全會、歐洲及日本央行利率會議即將登場，由於歐洲疫情復燃已影響經濟復甦，彭博資訊調查顯示經濟學家預期歐洲央行十二月將再擴大購債規模5,000億歐元(目前1.35兆歐元)，留意會後前瞻指引，十一月底前新冠疫苗第三期臨床時實驗結果也動見觀瞻，消息面將持續主導盤勢。值此靜待眾多不確定性釐清的關鍵時刻，現階段建議採取攻守兼備的多元配置，包括納入高評級債券及美國平衡型基金，降低投組波動，並透過分批加碼及定期定額美股及新興亞股，靜待政治情勢明朗後的基本面行情。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，目前主要布局核心仍以美國科技業為主，但看好全球數位化商機，也適度配置中國科技公司，包括應用軟體、網路等產業，都擁有相當可觀的成長空間，尤其看好長線的雲端成長商機，有望受惠數位化趨勢以及AI等新興科技，選股上聚焦業務實質成長，並具有經常性收入來源的優質標的。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡‧麥可羅指出，目前全球有超過180種候選疫苗處於不同的開發階段，其中多數仍處於早期或臨床前階段，而要確定疫苗是否可以預防感染仍需經過更多試驗，但整體來看研發迅速令人印象深刻，疫情的爆發反更顯現生技產業的價值，看好整體產業成長動能向上，目前關注可能的政策變化影響，並尋找評價面具吸引力標的。

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