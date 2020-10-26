勞動基金39.4億美元布局海外 徵求資產管理公司代操
勞動基金運用局今（26）日公告新制勞退基金、舊制勞退基金、及國民年金保險基金2021年度第一次國外委任投資公開徵求受託機構。這波委外海外投資金額高達39.4億美元，委任期間為5年，預計11月底截止投標，最快明年第1季撥款。
勞動基金運用局表示，因新制勞退基金規模每年快速成長，為獲取最佳報酬，必須多元分散布局，國內外市場都要列入資產配置，每年年底都會規畫明年度國外委任招標作業。這波海外投資布局，包括：全球基礎建設有價證券型16.4億美元，全球多元資產型委任23億美元，勞動基金運用局公開徵求多家資產管理公司代操。
依勞動基金運用局規畫，全球基礎建設有價證券型委任共計16.4億美元，其中新制勞工退休基金預計委任14億美元，共委任4家業者，每家業者之委任額度為3.5億美元；舊制勞工退休基金預計委任2.4億美元，共委任4家業者，每家業者之委任額度為0.6億美元。
至於全球多元資產型委任，則共計23億美元。其中新制勞工退休基金預計委任20億美元，共委任5家業者，每家業者之委任額度為4億美元；國民年金保險基金預計委任3億美元，共委任5家業者，每家業者之委任額度為0.6億美元。
勞動基金運用局表示，合格投標業者之資格為，必須為依我國法令或外國法令設立登記營業、成立3年以上、全球管理之資產市值（含對客戶資產具運用決定權之證券投資顧問業務），不得少於50億美元或等值外幣的資產管理公司，投標業者須提出最近3年投資績效。
勞動基金運用局表示，全案於今年11月30日下午5時截標，之後進行資格審查，決標後簽約，預計最快明年第1季撥款。
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