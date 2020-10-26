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水情緊桃竹苗停灌 抗旱預算追加14億

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導

「彰化到高雄地區，水情燈號自即日起已轉為綠燈，大家要共同抗旱節水！」經濟部長王美花26日召開旱災應變工作會報，會前表示石門水庫水位目前9,700萬噸、蓄水率達50%，雖然桃竹苗停灌，但可確保該地區的民生、工業用水無虞；次長曾文生會後報告，抗旱預算追加14億元，每日可增加70萬噸水。

「最近這一波雨勢主要都降在翡翠水庫，大約進帳了1億噸的水。」王美花強調，翡翠水庫蓄水率也從60%升至75%，可以供給板新，讓大台北地區的供水無虞；但其他地區降雨仍偏少。「經濟部一定會確保民生和產業用水供水無虞。」目前工業區和科學園區已經節水5%，循環水的成效相當好，對供水很有幫助。

翡翠水庫蓄水率75%

「石門水庫和桃園地區的水庫，今年確實是40年來進水量最低的1年，所以才做出桃竹苗停灌的決定。」王美花今（26）日表示，對桃竹苗停止供灌的決定，是為了讓區域供水更穩定；也因為有板新二期供水改善計畫的完成，得以讓翡翠水庫的水可以供應到板新地區，大幅減低石門水庫的供水壓力。

被問到南部稻作是否也將休耕？王美花回說，南部2期稻作供水會以供到收成為標準，而明年1期稻作是否休耕，會在11月底做決定；「過去1期稻作狀況都在年底或1月宣布，但今年將提前1個月宣布。」經濟部會和農委會討論明年1期稻作情形、與氣象局就氣象環境，超前部署讓農民對農業資材預作準備。

抗旱預算追加14億

「由於氣象局預測明年2到4月降雨很可能偏少，會中也決議，要各單位超前部署。」副指揮官曾文生會後轉述說，請水利署、農委會統一就明年農業用水供灌提早研析，水公司針對個階段自來水限制措施也開始盤點措施，即日起針對明年在整個氣象預測雨量可能偏少的情形，要求各單位做好超前部署。

曾文生指出，會議也要求中央各部會以及水情燈號為黃綠燈的縣市地方政府，應適時召開水情會議，並為抗旱措施提前部署宣導，而自來水公司也要每日統計減壓供水的節水量。目前減壓供水地區節水成效已達3.1%，產業用水成效則有5%。

「指揮官（王美花）會中也要求要持續加強，且要在下次會議時盤點產業用水的節水成果。」曾文生強調，經濟部已盤點後續的4大抗旱工作，包括抗旱水井、埤塘水源、水資源中心放流水、緊急海淡設備等，預算約14億元，每日可增加70萬噸水，相關用電也會請台電做好專案處理。

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