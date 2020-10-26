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租金39年成長不到1倍？ 主計長狀況外

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導

「連主計長都不相信的租金指數，難道不歸主計總處分析？」時代力量立委邱顯智26日在立法院質詢指出，39年來僅成長71%幾乎躺平的成長趨勢，才是主計總處公布的租金指數，但主計總長朱澤民卻回應說，「租金指數不是我們的調查。」讓邱顯智傻眼直呼「太誇張了！」

連主計處都被騙了

「長久以來，主計總處每月公布租金指數，都是社會大眾的關注焦點。」邱顯智在財政委員會質詢說，「你可能不知道的是，主計總處的租金指數調查，已經失真、低估到連主計長都不相信的程度。」他拿出所製圖表，裡面有1981年至今，家庭收支調查的住宅服務支出（藍線），跟租金指數（橘線）兩條線。

　

邱顯智問主計長朱澤民，「你認為哪一條才是租金指數？」朱澤民不假思索立即回答，「藍色那一條。」邱顯智揭曉答案，「是幾乎躺平的那條。」39年來僅成長71%的橘線，才是主計總處公布的租金指數。「也就是說，包括主計長還有你各位，都被失真的租金指數騙了！」

　

「為什麼會這樣？」邱顯智指出，因為租金指數僅調查1,200個固定樣本，6都各取120個，其餘縣市取480個，沒有區分新簽、續租租約，沒有區分區域，沒有區分房屋型態與租金分布。「這樣過時、落後的調查方式，當然會嚴重失真！」　

相對而言，家庭收支調查的住宅服務水電瓦斯及其他燃料支出，樣本高達16,528個，透過租金設算的方式，調查自有住宅的等價租金；縣市分區、所得分位資料、租金分布也一應俱全。

主計長：不歸我管

「我的問題很簡單，為什麼同樣都是主計總處做的調查？租金指數這麼鳥，不能跟家庭收支調查看齊嗎？」面對邱顯智的提問，朱澤民回答說，「租金指數不是我們的調查，尊重業務主管單位。」邱顯智事後在粉專這麼寫道，「主計長的答案嚇壞了在場的所有人，包括我在內。我不知道主計長怎麼了？」

　

「經濟巨擘凱因斯曾說過，『長期而言，我們都會死。』」邱顯智強調，「但是，我們至少要知道，長期而言，租金到底漲了多少。這個要求不過分吧？」租金指數是物價指數調查中的一環，還是權重最高的一項，幾乎可以說，物價調查是主計總處最重要的業務之一。主計長「不是我們的調查」的說法，完全不了解自己的重要業務，「真的是太誇張了！」

邱顯智也提出預算提案的主決議，要求主計總處增加租金指數的樣本、公布分區、不同防務型態、坪數大小的租金指數等訴求，要求主計總處針對家庭收支調查與租金指數調查的重大落差，提出書面報告。

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