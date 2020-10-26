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桃園會展中心開工 王美花：台灣具會展產業發展優勢

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
由經濟部與桃園市政府合作開發的「桃園會展中心」今（26）日舉行開工祈福儀式，包括行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦及經濟部長王美花都親自出席。 圖／經濟部提供
由經濟部與桃園市政府合作開發的「桃園會展中心」今（26）日舉行開工祈福儀式，包括行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦及經濟部長王美花都親自出席。 圖／經濟部提供

經濟部與桃園市政府合作開發的「桃園會展中心」今（26）日舉行開工祈福儀式，包括行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦及經濟部長王美花都親自出席。經濟部表示，「桃園會展中心」是一座可同時提供5,300人舉辦會議及提供600個攤位展覽功能的國際會展中心，全案以2023年5月完工為目標。

蘇貞昌今日指出，全國500大製造業中，有三分之一在桃園；另外在政府努力下，台商回台投資1兆1,000多億，其中2,200多億在桃園，足見桃園地理環境及產業的優勢，會展中心此時在桃園興建正是合時、合宜。雖然今年因為疫情，國內外許多重要展覽和會議無法舉辦，台灣仍然可以繼續舉辦多項大型展覽，實屬難得。

鄭文燦則強調「桃園會展中心」不管是在產業發展特色、量體適當性及市場定位都經過適當評估，且鄰近桃園國際機場及高鐵桃園站，這樣優勢的交通，將來舉辦會議都非常方便。

王美花則特別說明經過經濟部評估結果，桃園具有產業聚落發展優勢，除了製造業，將來在5G及AI等應用發展上更需要軟硬體設施作為基礎，會展中心將提供更專業的會議展覽設施，舉辦更多的國際會展活動，讓世界看見台灣優秀的產業發展。

王美花並指出，台灣具有會展產業發展優勢，相關國際性的評比也在每年不斷進步，尤其幾天前揭曉的國際專業會展獎項，台灣更被評選為亞洲舉辦會議及獎勵旅遊地點的第一名，今年以來，並整合實體和線上的模式，突破疫情限制，讓全球買主看到台灣的優質產品，以及交流技術與新知。

經濟部 王美花 疫情

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