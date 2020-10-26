翡翠水庫可供應板新 王美花：大台北地區供水無虞

關於最新水情盤點，經濟部長王美花今（26）日表示，石門水庫和桃園地區的水庫，今年確實是40年來進水量最低的一年，因此必須提前準備，所以才做出桃竹苗停灌的決定。但，也因為有板新二期供水改善計畫的完成，得以讓翡翠水庫的水可以供應到板新地區，大幅減低石門水庫的供水壓力。

王美花今日於「旱災中央災害應變中心第一次工作會報」前接受媒體訪問時指出，對桃竹苗停止供灌的決定，是為了讓區域供水更穩定，而6~9月翡翠水庫供應到板新水廠有6700萬噸，使得目前石門水庫的水位來到9700萬噸，蓄水率達50%，可確保桃竹苗地區的供水。

至於南部稻作是否也會休耕，王美花表示，南部二期稻作供水會以供到收成為標準，而明年一期稻作是否休耕，將在11月底做決定。王美花表示，過去一期稻作狀況都在年底或1月宣布，但今年將提前1個月宣布，經濟部會和中央氣象局就整個氣象環境，並和農委會討論明年一期稻作情形，超前部署讓農民對農業資材等預作準備。

王美花也提到，最近這一波雨勢主要都是降在翡翠水庫，大約進了1億噸的水 ，翡翠水庫的蓄水率也從60%來到了75%，對翡翠水庫可以供給板新，讓大台北地區的供水無虞。但，其他地區降雨仍是偏少。

王美花強調，經濟部一定會確保民生和產業用水供水無虞，工業區和科學園區這幾年推動再生水、循環水的成效相當好，廠商多已有再利用的措施，目前工業區和科學園區已經節水5%，對供水很有幫助。