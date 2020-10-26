若冬季疫情擴大 資誠提醒注意企業債務違約問題

國際貨幣基金 (IMF) 10月13日發布最新一期的《2020年10月全球金融穩定報告》(Global Financial Stability Report October 2020)，資誠企業管理顧問公司金融產業服務董事陳念平指出，報告中提醒，為解決流動性壓力，很多企業加大借款規模，隨著疫情繼續發展，流動性壓力可能演變為償付問題。

他指出，在經濟不能如期復甦的情況下，未來債務違約情況將取決於各國政策支援力度以及經濟復甦步伐。報告指出，全球的金融脆弱性持續增加，展望未來，各國須透過政策的支持來維持經濟復甦的力道。

陳念平表示，報告中指出，儘管新冠肺炎引發了經濟危機，但受益於各國持續實行寬鬆貨幣政策和全球融資環境保持寬鬆，短期全球金融穩定風險暫且得到控制。

值得注意的是，他表示，疫情爆發後，企業承受了巨大的流動性壓力。為緩解現金短缺，很多企業加大借款規模，導致企業債務負擔加重。未來債務違約情況將取決於各國政策支援力度以及經濟復甦步伐。

陳念平認為，在不確定環境下，全球都非常關注如何逐步重啟經濟，以及新冠肺炎下的金融改革計畫。因應全球疫情持續發展，入冬之後可能再擴散的潛在危機，使得全球經濟成長力道不足，加上貿易戰爭與台幣升值，對於我國以出口為主或持有海外資產的產業將有比較大的影響，須注意流動性不足而產生之風險增加與資產減損。