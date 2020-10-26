快訊

萬年考生花7年考上書記官 兩年後又出現在考場大吐苦水

評／數字背後的「血汗司法」，遙不可及的「精緻偵查」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

若冬季疫情擴大 資誠提醒注意企業債務違約問題

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

國際貨幣基金 (IMF) 10月13日發布最新一期的《2020年10月全球金融穩定報告》(Global Financial Stability Report October 2020)，資誠企業管理顧問公司金融產業服務董事陳念平指出，報告中提醒，為解決流動性壓力，很多企業加大借款規模，隨著疫情繼續發展，流動性壓力可能演變為償付問題。

他指出，在經濟不能如期復甦的情況下，未來債務違約情況將取決於各國政策支援力度以及經濟復甦步伐。報告指出，全球的金融脆弱性持續增加，展望未來，各國須透過政策的支持來維持經濟復甦的力道。

陳念平表示，報告中指出，儘管新冠肺炎引發了經濟危機，但受益於各國持續實行寬鬆貨幣政策和全球融資環境保持寬鬆，短期全球金融穩定風險暫且得到控制。

值得注意的是，他表示，疫情爆發後，企業承受了巨大的流動性壓力。為緩解現金短缺，很多企業加大借款規模，導致企業債務負擔加重。未來債務違約情況將取決於各國政策支援力度以及經濟復甦步伐。

陳念平認為，在不確定環境下，全球都非常關注如何逐步重啟經濟，以及新冠肺炎下的金融改革計畫。因應全球疫情持續發展，入冬之後可能再擴散的潛在危機，使得全球經濟成長力道不足，加上貿易戰爭與台幣升值，對於我國以出口為主或持有海外資產的產業將有比較大的影響，須注意流動性不足而產生之風險增加與資產減損。

疫情 債務

延伸閱讀

歐股抱持謹慎態度 受惠政策的循環類股為布局核心

布局陸股ETF 中小板優選

鬥牛影片展示絕佳狀態 沃爾加碼秀流暢新射姿

IMF副總裁：大陸經濟復甦將為亞太提供強大動力

相關新聞

無薪假波動 增至655家、13,184人

勞動部今（26）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前實施無薪假有655家、13,184人，一周之內增加31家、12...

若冬季疫情擴大 資誠提醒注意企業債務違約問題

國際貨幣基金 (IMF) 10月13日發布最新一期的《2020年10月全球金融穩定報告》(Global Financia...

東陽第4季旺季效應 法人估獲利季增逾6成

汽車零配件大廠東陽受惠AM銷售旺季和中國OEM市場回溫，法人估，第4季業績季增逾2成，獲利季增逾6成

新興市場投資機會多元 短期不確定性不影響長期趨勢

富蘭克林證券投顧表示，亞洲尤其東北亞國家在疫情控制上成效較為顯著，經濟重啟與復甦步伐為全球最具優勢區域，亞洲企業在引領全...

魚塭光電專區 可能延至下月公告

為落實非核家園政策，農委會有意運用魚塭架設光電板發電，原本預計本月底公告修正「申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法」，...

名家觀點／一場扭轉與分歧的戰爭

2020年只剩兩個月，現在全球焦點都集中在美國大選與新冠疫情。要說感受，今年關鍵字其實很簡單，就是一個字，亂，兩個字，衰...

電動機車補助申請數量 今年來銳減37％

經濟部工業局針對2020年電動機車補助，無論重型、輕型電動機車每輛補助金額由1萬元縮水至7,000元、小型輕型亦由去年7...

電動機車補助 下調機率大

經濟部工業局副局長楊志清指出，經濟部將於二到三周內召開電動機車補助相關會議，屆時2021年的補助金額預料將是會中討論焦點...

內需職缺 將階梯式增加

國內疫情趨於穩定，加上政府陸續推出多項振興措施和紓困政策，刺激民眾外出意願大增。對此，人力銀行不看淡今年國內第4季的就業...

企業徵才 重視三大特質

2020年遇上令全球都束手無策的新冠肺炎疫情，因應疫情關係，企業對於徵才上的確有所需求變化，具「客戶體驗」、「會員經營」...

台灣168／土增稅9月實徵逾百億元

國安基金委員會已達成護盤任務，並宣布自10月12日退場，此波護盤207天，僅3月動用7.5億元，創下歷次護盤銀彈最少紀錄...

每周一勢／前八月 受僱者平均薪資增1.3％

主計總處公布，今年1-8月全體受僱員工總薪資平均為56,395元，年增1.3%，經物價調整之後，實質成長率達1.5%。

熱門新聞

「大到不能倒」銀行 擬增第六家

群創打進新Switch供應鏈

新Mac趕工 台鏈總動員

蘋果大追單 穩懋產能爆滿

群創獨家技術 大小面板通吃

新台幣早盤大升逾3角 逼近彭淮南防線

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。