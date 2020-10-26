新興市場投資機會多元 短期不確定性不影響長期趨勢

富蘭克林證券投顧表示，亞洲尤其東北亞國家在疫情控制上成效較為顯著，經濟重啟與復甦步伐為全球最具優勢區域，亞洲企業在引領全球新經濟發展的道路上亦具有舉足輕重地位，創造高度投資價值。

此外，美國總統大選時程迫近，選前的不確定性可能導致市場表現轉趨震盪，雖然一般評估由民主黨大獲全勝的藍色浪潮情境可望擴大財政刺激政策，為對新興亞洲市場最為有利的情境，但實際上只要選舉結果確立掃除不確定性，即有助市場回歸依循基本面之走勢，加以低利率環境有利風險性資產表現，建議應持續布局累積亞股投資部位。

富蘭克林證券投顧表示，新興亞洲企業在創新能量上領先全球同儕具備極大優勢，同時面臨新冠肺炎疫情衝擊也展現極佳韌性。

例如中國的網路、健康醫療、新能源與消費產業財報結果優異，面對艱困的營運環境，大型企業透過規模優勢持續自較為疲弱的競爭對手中攫取市佔，大量採用科技應用、持續創新，以及產業加速整合，都將為企業提供大量的成長機會。

印度企業機動透過削減成本的方式因應經濟封鎖狀態，因此獲利衰退狀況較市場預期收斂，在防疫期間撙節的部分成本可能會在正常營運之後回復，但部分成本則是有效刪減，有利提升企業後續的獲利能力。