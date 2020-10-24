水果王國遠近馳名 菸酒公司「水果梗」外國人買單

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聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導

今年面對全球新冠肺炎嚴峻疫情，各國餐飲市場都萎縮，台酒公司看準美國啤酒市場沒有「水果」這一味，積極導入水果啤酒等新品項進入美國市場，在台灣水果王國之名深植人心下，果然一炮而紅，今年疫情期間在美銷售量逆勢成長一倍。台酒另一項產品OMAR 威士忌，同樣因獨家的水果桶風味，驚艷全球，一上市就秒殺。

面對台灣菸酒消費市場飽和與競爭，國際化一直是台灣菸酒的經營方向，在全球布局中，近年更積極開拓新南向市場及歐美市場，今年在嚴重的疫情危機中，已經外銷美、日、俄、帛琉、英國、瑞典等國家的水果啤酒，在美國市場創出好成績。

台灣菸酒公司董事長丁彥哲表示，水果啤酒在美國市場今年前三季已經賣出五萬四千箱，預計至今年底為止，至少可以銷售六萬四千箱，相較於去年全年的三萬二千箱，等於整整成長一倍。

為何水果啤酒能在美國逆勢成長？丁彥哲分析，全世界的啤酒幾乎都進入美國市場，但是當地水果口味的啤酒，台灣身為水果王國，充分利用這項獨特性優勢，加強行銷，果然吸引愛嚐鮮的年輕人，成功切入競爭激烈的美國消費市場，「明年表現會更好」。

也有獨特「水果味」的是台酒南投酒廠生產的OMAR威士忌，南投酒廠是歷史悠久的水果酒廠，利用先前釀製水果酒的桶子來過桶，讓威士忌酒液吸收釀製葡萄酒、梅子酒與荔枝酒的桶子所殘留的香甜滋味，成為世界獨一無二、富含水果香氣的威士忌。疫情期間，OMAR威士忌仍能在國外穩定銷售。

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