快訊

怪！台鐵列車撞死婦人 當地警消未接獲報案

南韓接種流感疫苗頻傳死亡案例 台灣也出現12例嚴重不良反應

2020台中創客嘉年華登場 結合創意共享共樂

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導
勞動力發展署中彰投分署主辦的「2020創客嘉年華」，今日起一連兩天在逢甲大學育樂館登場。記者宋健生／攝影
勞動力發展署中彰投分署主辦的「2020創客嘉年華」，今日起一連兩天在逢甲大學育樂館登場。記者宋健生／攝影

由勞動部勞動力發展署中彰投分署主辦的「2020創客嘉年華」，今(24)日起一連兩天在逢甲大學育樂館登場，現場有68組創客展示科技創意，提供逾500個免費工作坊課程體驗名額，另有多項寓教於樂的趣味競賽，吸引大批親子前來共學共樂。

現場另集結百名創客與民眾，發揮集體創作、共享的精神，製作皮革與木作結合的手作鉛筆盒共100組，贈與社福團體的小朋友做公益。

勞動力發展署副署長林宏德特別到場支持，他指出，中彰投分署創客基地是勞動部第一個創客基地據點，「創客嘉年華」也已邁入第五年。

林宏德表示，讓創造力成為未來的就業力與勞動競爭力，一直是勞動力發展署致力的目標，期望透由推展各項體驗活動，能讓社會大眾體認到創客動手實作、自主學習、跨域學習的精神，加速孵化創客的創意，成為蓬勃發展的生意。

中彰投分署長林淑媛則表示，中彰投分署TCN創客基地於2015年成立後，以科技、創新、新視野為主題，積極辦理創客課程及活動，協助民眾技術的提升，激發動手實作的興趣。

本屆活動將STEAM教育理念結合創客的「三心二意」，提倡自主學習之心、發揮動手學習之心、建立跨域學習之心，並展示將創意轉化為生意的商機，整合多方創客資源，期望在不同領域的交融對話和碰撞火花中尋找創新藍海，建構創客創新教育的價值。

活動中邀集100位創客一同創作，以木作結合皮革製作鉛筆盒，並將完成品贈與社團法人中華民國廣亮慈善會、彰化慈愛教養院、中華民國旭日青少年發展協會、台灣城鄉風貌人文發展協會等公益及社福團體的小朋友，創意與愛心的結合，獲得許多參與民眾的支持肯定。

首次參展的「程堡-兒童程式教育」團隊，帶來不插電程式桌遊與循跡機器人，讓民眾在遊戲中培養敏捷的邏輯思維運用能力。

另一組「梨理人農村工作室」，深根中部農業環境教育，將農業廢棄物回收以科技與創意加工，賦予農棄物有新的價值，在創意工作坊課程活動中帶領民眾製作梨煙筆，透過行動實踐改善環境汙染議題，同時傳遞環保經濟的價值觀。

此次活動場域運用「遊樂園」概念打造出奇幻、歡樂、童趣的氛圍，結合多種新奇好玩的趣味競賽，及多場跨域實作的體驗工作坊、創客趣味競賽及MAKER連線活動X拿好禮等活動，成功吸引民眾熱情的參與，更有許多民眾攜家帶眷同遊，共同度過一個寓教於樂的週末假期。

本屆活動提倡自主學習之心、發揮動手學習之心、建立跨域學習之心。記者宋健生／攝影
本屆活動提倡自主學習之心、發揮動手學習之心、建立跨域學習之心。記者宋健生／攝影
現場有68組創客展示科技創意，提供逾500個免費工作坊課程體驗名額，吸引親子共學共樂。記者宋健生/攝影
現場有68組創客展示科技創意，提供逾500個免費工作坊課程體驗名額，吸引親子共學共樂。記者宋健生/攝影

創客 程式教育

延伸閱讀

南投20位長跑團跨越160公里 南下為地質嘉年華而跑

關懷社會 證交所辦理金融服務愛心公益嘉年華園遊會

提升夜市人潮 高市推市集嘉年華帶動買氣

新北客家義民爺嘉年華 吸引逾4千人參與

相關新聞

企業未足額進用身障者零開罰 新北籲中央少一人繳4萬7

新北市勞工局公布截至今年7月未足額進用身心障礙者企業名單，包括台灣松下電器、億光電子等220家企業，將發函限期繳納差額補...

鼓勵中小企業創新研發 政府多管齊下

台灣連續2年入選全球4大超級創新國，經濟部中小企業處副處長蘇文玲表示，為鼓勵中小企業創新，每年編列6億元補助，但她也坦言...

沈榮津：台灣離岸風電有成 2年內還有新風場

政府力推能源轉型，行政院副院長沈榮津今天表示，在台灣與歐洲具有經驗的開發商、系統商、設備商合作下，離岸風電已見初步成果，...

專門技術授權轉讓中國將改許可制 最快年底前上路

為防堵關鍵技術外流，經濟部投審會預告修訂「在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法」第5條，針對授權或轉讓專門技術到中國，將...

紓困3.0預算案 立院過關

立法院院會昨（23）日審查2,100億元「紓困3.0」特別預算案，最後僅刪除5,300萬元，其餘全數通過，行政院將以舉債...

零售業營業額 亮眼

經濟部昨（23）日發布9月零售業營業額3,206億元，年增2.9%，創歷年同月新高，主因是節慶帶動買氣，以及振興方案持續...

9月製造業生產 創新高

經濟部昨（23）日發布9月製造業生產指數123.91，年增11.32%，續創歷年單月新高，為連續第八個月正成長。經濟部統...

財股一週／國泰大裁員長榮、華航卻增班 林郭文艷守不住大同經營權易主

國泰航空10月21日宣布裁員8500人，旗下港龍航空甚至走入歷史，對比國泰慘狀，中華航空則是宣布十一月起增加香港航線航班，每周北、中、南共12班往返；航空界人士說，國泰大裁員、港龍會收，最大問題出在規模太大...

網傳電力系統警戒運轉恐缺電 台電：勿捕風捉影

針對網傳台電發布電力系統警戒運轉恐缺電，台電澄清，因應「110學年度高中英語聽力測驗」明天登場，依慣例發布電力系統警戒運...

9月內需持續開紅 零售業全年轉正機率高

零售業今年相當有望擺脫新冠肺炎疫情陰霾，9月餐飲、零售業營業額都維持正成長，不過，經濟部統計處表示，餐飲業今年前三季年減...

紓困到了年底還不行 柯文哲：可能要考慮轉行

台北市長柯文哲上午赴議會針對疫情紓困、無現金交易、老人安養等政策進行專案報告。針對疫情紓困，市府已提出9到12月的紓困措...

深耕新南向／衝刺電商 拚多角化經營

採訪當天，馬來西亞因為新冠肺炎疫情再度上升，而被台灣從中低感染風險國家剔除，面對這個不受控的疫情，世界台灣商會聯合總會名...

熱門新聞

廣豐子公司賣土地 退出廣豐新天地經營

與張忠謀、郭董當鄰居一個月租金多少？沒這數字別想來

林郭文艷失守大同 看最強媳婦辛酸血淚史

紓困到了年底還不行 柯文哲：可能要考慮轉行

朱敬一:財富不均持續惡化 家戶最富1％享全台11.29％所得

iPhone 12 買氣大增二倍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。