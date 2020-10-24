2020台中創客嘉年華登場 結合創意共享共樂

由勞動部勞動力發展署中彰投分署主辦的「2020創客嘉年華」，今(24)日起一連兩天在逢甲大學育樂館登場，現場有68組創客展示科技創意，提供逾500個免費工作坊課程體驗名額，另有多項寓教於樂的趣味競賽，吸引大批親子前來共學共樂。

現場另集結百名創客與民眾，發揮集體創作、共享的精神，製作皮革與木作結合的手作鉛筆盒共100組，贈與社福團體的小朋友做公益。

勞動力發展署副署長林宏德特別到場支持，他指出，中彰投分署創客基地是勞動部第一個創客基地據點，「創客嘉年華」也已邁入第五年。

林宏德表示，讓創造力成為未來的就業力與勞動競爭力，一直是勞動力發展署致力的目標，期望透由推展各項體驗活動，能讓社會大眾體認到創客動手實作、自主學習、跨域學習的精神，加速孵化創客的創意，成為蓬勃發展的生意。

中彰投分署長林淑媛則表示，中彰投分署TCN創客基地於2015年成立後，以科技、創新、新視野為主題，積極辦理創客課程及活動，協助民眾技術的提升，激發動手實作的興趣。

本屆活動將STEAM教育理念結合創客的「三心二意」，提倡自主學習之心、發揮動手學習之心、建立跨域學習之心，並展示將創意轉化為生意的商機，整合多方創客資源，期望在不同領域的交融對話和碰撞火花中尋找創新藍海，建構創客創新教育的價值。

活動中邀集100位創客一同創作，以木作結合皮革製作鉛筆盒，並將完成品贈與社團法人中華民國廣亮慈善會、彰化慈愛教養院、中華民國旭日青少年發展協會、台灣城鄉風貌人文發展協會等公益及社福團體的小朋友，創意與愛心的結合，獲得許多參與民眾的支持肯定。

首次參展的「程堡-兒童程式教育」團隊，帶來不插電程式桌遊與循跡機器人，讓民眾在遊戲中培養敏捷的邏輯思維運用能力。

另一組「梨理人農村工作室」，深根中部農業環境教育，將農業廢棄物回收以科技與創意加工，賦予農棄物有新的價值，在創意工作坊課程活動中帶領民眾製作梨煙筆，透過行動實踐改善環境汙染議題，同時傳遞環保經濟的價值觀。