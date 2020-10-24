9月製造業生產 創新高

經濟部昨（23）日發布9月製造業生產指數123.91，年增11.32%，續創歷年單月新高，為連續第八個月正成長。經濟部統計處副處長黃偉傑表示，受惠於歐美年終消費旺季來臨、各消費性電子新品上市，預期10月製造業生產仍會持續成長。

展望未來，黃偉傑分析，進入歐美年終消費旺季之備貨需求、各品牌消費性電子新品陸續上市，加上新興科技應用持續增溫及遠距商機挹注，將延續我國製造業生產動能，惟10月適逢中秋及國慶假期，工作天數減少， 整體製造業生產將較9月略減，惟年增率可望續呈正成長。

他並指出，全球肺炎疫情有再次升溫疑慮，加上美中爭端未解，是否拖累全球經濟復甦的步伐，進而影響我國製造業生產，需持續密切關注。

經濟部指出，9月工業生產指數122.74，年增10.73%；製造業生產指數123.91，年增11.32%，雙雙創歷年單月新高；主因消費性電子新品備貨需求釋出、新興科技應用穩定推展、陸商提前拉貨效應發酵，加上傳統產業隨各國陸續重啟經濟活動漸次回穩，普遍較上月增產。

經濟部指出，第3季製造業生產指數120.17， 同步創下歷年單季新高紀錄，與上年同季比較增加6.02%，延續2019年第3季以來連續五季正成長。

在資訊電子產業方面，黃偉傑指出，9月電子零組件業生產指數為歷年單月新高，年增15.72%，其中積體電路業受惠5G、高效能運算、物聯網等需求強勁，及消費性電子新品推出前的備貨效應，致年增20.02%，為推升製造業成長主要貢獻。

他並表示，液晶面板及其組件業年增10.61%，增幅為近36個月以來最大，主因遠距應用與宅經濟商機持續發酵，帶動IT、電視面板生產續增。電腦電子產品及光學製品業年增21.89%，主因伺服器、NB、工業電腦、固態硬碟及電腦設備零件續增產，惟高階行動裝置鏡頭訂單縮減，抵銷部分增幅。

至於傳統產業，黃偉傑表示，9月化學原材料業年增7.92%，主因去年同期比較基數偏低，加上下游廠商回補庫存及電子用化學原料需求強勁所致；機械設備業年增10.15%，主因先前受疫情影響而遞延的訂單陸續出貨；基本金屬業年增4.94%，國際鋼鐵原料價漲激勵鋼價緩步回升，提升下游客戶提貨意願；汽車及其零件業年增5.81%，主因國內車廠推出新車、陸續復工。