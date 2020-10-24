紓困3.0預算案 立院過關

立法院院會昨（23）日審查2,100億元「紓困3.0」特別預算案，最後僅刪除5,300萬元，其餘全數通過，行政院將以舉債方式來支應，這是紓困特別預算案三度在立法院審議以來，首次有預算被砍，而紓困3.0在各部會中，仍以經濟部的1,376億元為最多。

遭到刪減的5,300萬元，分別是立委賴士葆提案，因國內確診案例未顯著增加，刪減NCC辦理居家隔離等通訊業務費200萬元，因台電補助電費辦法浮濫，形成「住豪宅享有電費補貼折扣」，刪減經濟部獎補助費5,000萬元，以及時代力量提案，因教育部對留遊學服務業紓困撥款執行率低，刪減100萬元。

行政院長蘇貞昌在臉書表示，自疫情開始，政府總計紓困1,340萬人、有103萬員工免於失業、12萬家廠商免於倒閉。他指出，全球每日確診數居高不下、持續影響國內產業，政府要繼續拚防疫、保就業，接下來是研發、採購疫苗的關鍵時機。

蘇揆說，台灣防疫有成，政府也推出種種紓困振興方案，9月的失業率已經降到半年新低；8月份跟去年相比，零售業成長8.2%破史上新高、餐飲業成長2%、藥妝業成長4.1%，消費最前線的業績都已經擺脫衰退、開始正成長。9月外銷訂單近1.5兆，創史上新高。