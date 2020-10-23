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財股一週／國泰大裁員長榮、華航卻增班 林郭文艷守不住大同經營權易主
1.國泰大裁員 為何長榮華航都沒事還可以增班？
國泰航空10月21日宣布裁員8500人，旗下港龍航空甚至走入歷史，對比國泰慘狀，中華航空則是宣布十一月起增加香港航線航班，每周北、中、南共12班往返；航空界人士說，國泰大裁員、港龍會收，最大問題出在規模太大，貨運又撐不起全公司...
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2.變天！最強媳婦林郭文艷守不住 百年大同經營權易主
大同公司10月21日召開股東臨時會，全面改選9席董事，出席率達92%，超過法定的5成以上。上午11點完成計票作業，市場派共拿下7席過半，百年企業大同變天，經營權之爭也暫告一段落。雖大同董事長林郭文艷當選董事，但公司派只拿下2席...
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3.聯電遭美起訴侵害營業秘密等罪 恐遭罰6,000萬美元
聯電（2303）發布重訊表示，台灣時間10月22日，公司就美國司法部與公司等被告間營業秘密刑事案件提出建議量刑書狀。聯電表示，就被美國司法部起訴的侵害營業秘密等罪名案件，持續跟美國司法部商討可能的解決方案，期望在最短的時間內達成結論...
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4.中鋼橋頭建案342戶三天賣光光 市場驚艷
中鋼橋頭建案342戶三天賣光光，市場驚艷不已。中鋼董事長翁朝棟說，子公司中欣開發去年「欣灣時代」一周完銷，今年「欣橋之心」三天賣342戶，證明中欣開發在房地產市場已經成功建立品牌與口碑，有利更長遠布局...
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5.半導體漲價風吹向IC設計 打破晶片價格「只降不升」常規
半導體漲價風從晶圓代工吹向上游IC設計。因應8吋晶圓代工產能吃緊、報價一路揚升，台灣第二大IC設計商暨面板驅動IC龍頭聯詠（3034），以及全球最大觸控IC廠敦泰近期成功漲價，聯詠漲幅更高達10%至15%，開晶片業漲價第一槍...
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