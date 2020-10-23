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財股一週／國泰大裁員長榮、華航卻增班 林郭文艷守不住大同經營權易主

聯合新聞網 / 綜合報導
林郭文艷。 聯合報系資料照片
林郭文艷。 聯合報系資料照片

1.國泰大裁員 為何長榮華航都沒事還可以增班？

國泰航空10月21日宣布裁員8500人，旗下港龍航空甚至走入歷史，對比國泰慘狀，中華航空則是宣布十一月起增加香港航線航班，每周北、中、南共12班往返；航空界人士說，國泰大裁員、港龍會收，最大問題出在規模太大，貨運又撐不起全公司...

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2.變天！最強媳婦林郭文艷守不住 百年大同經營權易主

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3.聯電遭美起訴侵害營業秘密等罪 恐遭罰6,000萬美元

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4.中鋼橋頭建案342戶三天賣光光 市場驚艷

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5.半導體漲價風吹向IC設計 打破晶片價格「只降不升」常規

半導體漲價風從晶圓代工吹向上游IC設計。因應8吋晶圓代工產能吃緊、報價一路揚升，台灣第二大IC設計商暨面板驅動IC龍頭聯詠（3034），以及全球最大觸控IC廠敦泰近期成功漲價，聯詠漲幅更高達10%至15%，開晶片業漲價第一槍...

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財股一週

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