內需強強滾！9月零售、餐飲業營業額創歷年同月新高

經濟部今（23）日發布9月零售業營業額3,206億元，年增2.9%，創歷年同月新高，主因是節慶帶動買氣，以及振興方案持續發威，內需持續回升。

受疫情影響，宅經濟發燒，經濟部指出，今年第3季零售業網路銷售額828億元，年增20.3%，增幅明顯優於全體零售業，占整體零售業營業額8.4%。經濟部統計處副處長黃偉傑表示，業者為迎合民眾消費習慣改變，積極優化網站銷售服務，並透過會員經濟及造節行銷方式推升買氣，帶動網路銷售額持續成長。

經濟部指出，餐飲業營業額成長率已在8月由負轉正，9月持續正成長，營業額為647億元、年增0.3%，創歷年同月新高。

展望未來，黃偉傑表示，因邊境管制引發國人在台消費動能持續，百貨公司周年慶陸續登場，將有助於零售業營收成長。

他進一步分析，累計今年前3季零售業營業額成長率為負0.6%，第4季只要成長1.8%，就可使零售業營業額全年成長率轉為正成長，機率很大。

至於餐飲業，他表示，受惠於中秋、國慶連假之聚餐與出遊商機，及百貨公司周年慶集客效應，可望挹注餐飲業營業額。

不過他指出，餐飲業營業額今年第1、2季分別呈負成長6.5%、負成長12.4%，跌幅甚深，直至第3季才轉為正成長0.9%，累計今年前3季餐飲業營業額平均成長率為負5.9%，第4季成長率須達到18%，才足以弭補前2季之負成長，他認為，餐飲業全年營業額將會呈負成長。