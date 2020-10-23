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經濟部商業司經典台菜美食展登場 為尾牙春酒超前部署

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
經濟部商業司主辦的「2020經典台菜美食展」，今日起一連四天在烏日高鐵站的大台中國際會展中心登場。記者宋健生/攝影
經濟部商業司主辦的「2020經典台菜美食展」，今日起一連四天在烏日高鐵站的大台中國際會展中心登場。記者宋健生/攝影

經濟部商業司主辦的「2020經典台菜美食展」，今（23）日起一連四天在烏日高鐵站的大台中國際會展中心登場，現場有50家名店好舖參展，要讓今年的尾牙、春酒、年夜飯及年節送禮都能超前部署，輕鬆預訂免煩惱。

經濟部商業司副司長陳秘順表示，今年新冠疫情衝擊整個餐飲業，尤其大型餐廳更是首當其衝，這些餐廳為了員工、顧客，仍努力經營，並積極創新研發轉型，開發新菜色、提供年菜宅配等服務。

為了協助這些餐廳提高營收，在一年50億元的年菜市場有所發展，經濟部商業司特別選在中秋過後、歲末將至的節氣裡舉辦經典台菜美食展，現場規劃了「經典台菜」、「優質美饌」、「茶酒飄香」及「年節擔露」等展區。

這次參展的名店好舖包括頂鮮台南擔仔麵、臻愛花園飯店、宏銘的廚房、金都餐廳、台北儂來餐廳、鬍鬚張、黑橋牌、茶境天使、良品茶業、陳允宝泉、萬益食品、 戀戀葡萄園酒莊等。

陳秘順指出，每年的歲末年節裡，台灣好媳婦總是為了全家大小的年夜飯傷神，要備什麼菜，總難面面俱到，公司老闆辦理尾牙請客，更是大費周章，妥善安排。

商業司為了振興台菜文化、發揚台菜價值，在今年辦理了「經典台菜餐廳」甄選，並從全台選出60家經典台菜餐廳。

陳秘順說，為了減輕主婦媽媽們奔波採買、揮汗烹煮的辛勞，也讓公司企業免除比價、試菜的繁瑣，這次「經典台菜美食展」特別請到北、中、南的得獎餐廳，端出一等一的絕活手路菜，保證尾牙春酒請的體面，除夕圍爐吃的滿意。

好客熱情的台灣人，餐桌上少不了一杯酒、一壺茶，不只讓菜餚增色添味，更能為聚餐氛圍助興，因此展區也規劃了「茶酒飄香」專區，有精釀好酒、還有勇奪南投伴手禮獎的香醇好茶，讓大家一起「訂好菜、買好酒、品好茶、過好年」。

為振興餐飲消費商機，經濟部商業司加倍奉還，現場只要消費滿1,000元，還能參加「你消費，我辦桌」抽獎活動，價值上萬元的經典台菜宴請你吃。

這次「經典台菜美食展」特別請到得獎餐廳端出一等一的絕活手路菜，保證尾牙春酒請的體面，除夕圍爐吃的滿意。記者宋健生/攝影
這次「經典台菜美食展」特別請到得獎餐廳端出一等一的絕活手路菜，保證尾牙春酒請的體面，除夕圍爐吃的滿意。記者宋健生/攝影
現場有50家名店好舖參展，要讓今年的尾牙、春酒、年夜飯及年節送禮都能超前部署，輕鬆預訂免煩惱。記者宋健生/攝影
現場有50家名店好舖參展，要讓今年的尾牙、春酒、年夜飯及年節送禮都能超前部署，輕鬆預訂免煩惱。記者宋健生/攝影
「2020經典台菜美食展」開展首日，吸引大批民眾到場，氣氛熱鬧滾滾。記者宋健生/攝影
「2020經典台菜美食展」開展首日，吸引大批民眾到場，氣氛熱鬧滾滾。記者宋健生/攝影

經濟部 尾牙 餐飲業

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