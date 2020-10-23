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9月內需持續開紅 零售業全年轉正機率高

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

零售業今年相當有望擺脫新冠肺炎疫情陰霾，9月餐飲、零售業營業額都維持正成長，不過，經濟部統計處表示，餐飲業今年前三季年減5.9%，若全年要拉回正成長，第四季必須年增達18%以上，機率較小；但是零售業第四季只要年增1.8％就能拉回全年營業額到正成長，經濟部統計處副處長黃偉傑認為機率滿大。

據經濟部統計，零售業9月營收3206億元，年增2.9%。百貨公司加大周年慶促銷力道，加上精品買氣熱絡，年增10.6%，第三季每個月年增都在一成上下；電子購物及郵購業仍有購物節促銷活動和佳節贈禮推升買氣，年增11.9%。另外，統計處每季統計零售業的網路銷售額，第三季年增20.3%，維持高檔，更明顯優於全體零售業的年增4.6%。

黃偉傑表示，零售業營業額要能全年轉正，第四季必須要成長1.8%以上。不過回顧過去四年的第四季表現，平均年增2.2%，他認為今年疫情關係，民眾消費有往後延的跡象，加上刺激消費政策加成，轉正應該機率很大。

餐飲業部分，9月餐飲業營業額647億元，年增0.3%，其中餐館業年增2.1%，主因適逢百貨公司週年慶帶來集客效應，但仍有受民俗月和假期減少影響；外燴及團膳承包業仍年減29.4%，主因各國持續邊境管制衝擊空廚營收所致；第三季餐飲業營業額年增0.9%。

黃偉傑指出，今年前三季餐飲業年減5.9%，若全年要拉回正成長，第四季必須年增達18％以上到18.6%，以過往經驗看來，要出現雙位數成長，若非年節因素，就是經濟蕭條後的反彈期，比較困難。自統計處有餐飲業統計以來，單季年增最高為2010年第四季的16.56%。

批發業方面，9月批發業營業額為9521億元，年增8.2%，比起前月大幅進步。其中，機械器具批發業年增11.1%，主因手機新品延後，導致相關零組件拉貨動能延至9月；藥品及化粧品批發業年增15.8%，主因藥品業務擴展、通路擴增，和新藥上市。

餐飲業 零售業 經濟部

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