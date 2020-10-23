「平民版」退休金規劃549萬 這個數字是這樣算出來的

對於熟齡勞工族來說，他們原本預估的退休金，應該準備多少錢呢？yes123今（23）日公布的「銀髮勞工職場危機與退休規劃調查」發現，平均高達2,481萬元，可惜截至目前為止，達成率僅為22.8%，代表準備退休金的「缺口比率」，高達了77.2%。若以2,481萬的22.8%估算，目前大概存到566萬元，等於退休金缺口有1,915萬元。

但，這個目標是高估，或者低估？是否有「平民版」、「節儉版」退休金規劃？yes123求職網發言人楊宗斌指出，根據主計總處公佈的去年度數據，「平均每人月消費支出」為22,881元：假如60歲退休，平均活到80歲，20年開銷換算下來，剛好約為549萬元，與「已存的」566萬元相去不遠。

yes123求職網發言人楊宗斌表示， 雖然想達到「千萬以上」的存款難度高，不過假如能從退休前到退休後，持續透過「保守穩健」的理財規劃，加上「複利效果」，慢慢累積儲蓄，一旦完全離開職場，想過著「最基本」衣食無缺的日子，避免「老貧化」，應該不算太困難。

楊宗斌不忘提醒勞工朋友，除了仰賴官方的年金保障，更需要完善的銀髮照護政策，對於中老年的人生規劃，採取「多管齊下」的方式，比如運用「長照險」、「失能險」，才有可能確保退休生活無虞。

楊宗斌更指出，今年1到8月中高齡（45~64歲）勞動參與率，平均達63.9%，其中男性和女性，又分別為76.4%與52.1%。像是「中高齡者及高齡者就業促進法」，因疫情關係暫緩上路，但希望未來藉由此法，建構起較為友善的就業環境，使他們能夠「退而不休」，延長投入勞動市場的時間。

「銀髮勞工職場危機與退休規劃調查」，是由yes123求職網於2020年9月23日到10月13日，以網路問卷進行抽樣調查，調查45歲（含）以上的會員，有效問卷共1,156份，信心水準為95%，誤差值為正負2.88%。至於企業有效問卷共883份，信心水準為95%，誤差值為正負3.3%。