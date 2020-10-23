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繼開放美豬後 英國羊肉進口台灣也有新進展了

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
不受疫情影響，英國正式脫歐後的首場台英經貿對話會議如期登場，雙方以視訊方式舉行，由經濟部政務次長陳正祺與英國國際貿易部副部長Greg Hands共同主持，探討在英國脫歐情勢下，台英進一步深化雙方經貿夥伴關係的作法。 圖／經濟部提供
不受疫情影響，英國正式脫歐後的首場台英經貿對話會議如期登場，雙方以視訊方式舉行，由經濟部政務次長陳正祺與英國國際貿易部副部長Greg Hands共同主持，探討在英國脫歐情勢下，台英進一步深化雙方經貿夥伴關係的作法。 圖／經濟部提供

不受疫情影響，英國正式脫歐後的首場台英經貿對話會議如期登場，雙方以視訊方式舉行，由經濟部政務次長陳正祺與英國國際貿易部副部長Greg Hands共同主持，探討在英國脫歐情勢下，台英進一步深化雙方經貿夥伴關係的作法。

經濟部指出，雙方在本屆對話會議中，討論在教育、農產品、醫藥、金融服務、能源及科技等領域的合作，議題範圍廣泛，足見雙方強化台英夥伴關係的意願。雙方會中並就化學品GLP實驗室資料達成相互承認的共識。

陳正祺指出，面對美中貿易緊張情勢、新冠肺炎疫情影響，以及英國脫歐等經貿環境變化，台灣政府也積極協助企業調整布局。英國是台灣重要貿易夥伴，英國在脫歐後，將擁有自主的對外貿易政策，是台英深化夥伴關係的契機。

Greg Hands則表示，針對台灣在離岸風電、金融服務產業等許多領域，英國業者可以提供他們優良的產品及服務。今年的經貿對話會議更強調了台英雙方在教育、科技與創新等領域貿易與投資關係日益重要。台英雙方在許多議題上都有建設性的討論，包括：如何降低雙邊經濟的市場進入障礙，英方樂見在未來英國羊肉進口台灣議題上取得良好進展。

依據我國海關統計，英國是我在歐洲第3大貿易夥伴，2020年1~9月貿易額達37.38億美元；在投資方面，至2020年9月，我商在英投資金額約32.38億美元，英商對我投資金額約為103.83億美元，在歐洲國家中排名第2，僅次於荷蘭。

英國脫歐

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