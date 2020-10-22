9月失業率下降 畢業生尋職積極度不比去年

主計總處今（22）日表示，隨著國內經濟活動回溫及畢業生陸續找到工作，9月失業率為3.83%，較上月減少0.16個百分點。主計總處並表示，依往年經驗，預期10至12月失業率持續下滑。

主計總處指出，9月就業人數為1150.4萬人，受暑期工讀生退離勞動市場及臨時性工作結束影響，較8月減少3,000人或0.03%；失業人數為45.8萬人，較上月減少2萬人或4.24%，其中因工作場所業務緊縮或歇業及對原工作不滿意失業者分別減少8,000人及5,000人。初次尋職失業者亦減5,000人。

9月失業率為3.83%，較上月減少0.16個百分點。經季節調整後，失業率下降0.05個百分點，為3.78%。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣分析，今年受疫情影響，失業率從2月就開始上揚，到5月時為最高峰，而6月進入畢業季，理應失業率走升，但因重啟經濟，6月失業率反而下降；7月因畢業生投入就業，失業率呈季節性上升，8、9月在市場回溫帶動下，失業率再往下降。

疫情使得畢業生延後就業。陳惠欣指出，觀察今年9月20至24歲勞參率為59.2%，較去年同期59.6%差了一些。此外，今年8月20至24歲勞參率較5月只上升1.6個百分點，低於去年的2個百分點，顯示今年年輕人投入就業積極度不如去年。

她進一步分析，雖然就業市場已有改善，但仍未回復到疫情前水準。若觀察就業人數，今年2月至5月累計減少7.4萬人，6至8月隨著景氣回溫，就業人數累計增加4.5萬人，9月則較8月減3,000人，換言之，累計今年2月至9月，就業人數仍較疫情爆發前減少3.2萬人。