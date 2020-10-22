快訊

公告台南蘇大媽「不受歡迎人物」 ！白沙屯拱天宮被告誹謗

北市大安區瓦斯洩漏！消防員搜尋洩漏點 3路段警戒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

9月失業率下降 畢業生尋職積極度不比去年

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導
主計總處發布9月失業率為3.83%，失業情勢持續改善；但畢業生投入就業仍有延遲，就業情勢也未回復到疫情前水準。 本報系資料庫
主計總處發布9月失業率為3.83%，失業情勢持續改善；但畢業生投入就業仍有延遲，就業情勢也未回復到疫情前水準。 本報系資料庫

主計總處今（22）日表示，隨著國內經濟活動回溫及畢業生陸續找到工作，9月失業率為3.83%，較上月減少0.16個百分點。主計總處並表示，依往年經驗，預期10至12月失業率持續下滑。

主計總處指出，9月就業人數為1150.4萬人，受暑期工讀生退離勞動市場及臨時性工作結束影響，較8月減少3,000人或0.03%；失業人數為45.8萬人，較上月減少2萬人或4.24%，其中因工作場所業務緊縮或歇業及對原工作不滿意失業者分別減少8,000人及5,000人。初次尋職失業者亦減5,000人。

9月失業率為3.83%，較上月減少0.16個百分點。經季節調整後，失業率下降0.05個百分點，為3.78%。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣分析，今年受疫情影響，失業率從2月就開始上揚，到5月時為最高峰，而6月進入畢業季，理應失業率走升，但因重啟經濟，6月失業率反而下降；7月因畢業生投入就業，失業率呈季節性上升，8、9月在市場回溫帶動下，失業率再往下降。

疫情使得畢業生延後就業。陳惠欣指出，觀察今年9月20至24歲勞參率為59.2%，較去年同期59.6%差了一些。此外，今年8月20至24歲勞參率較5月只上升1.6個百分點，低於去年的2個百分點，顯示今年年輕人投入就業積極度不如去年。

她進一步分析，雖然就業市場已有改善，但仍未回復到疫情前水準。若觀察就業人數，今年2月至5月累計減少7.4萬人，6至8月隨著景氣回溫，就業人數累計增加4.5萬人，9月則較8月減3,000人，換言之，累計今年2月至9月，就業人數仍較疫情爆發前減少3.2萬人。

失業率 求職

延伸閱讀

產品旺季到 電子零組件徵才數近3年同期最高

南一中警惕應屆畢業生沒人上台大醫 學生夜讀拚了

國泰航空裁員 學者預期香港失業率突破7%

國發會：經濟成長率盡量保2

相關新聞

9月失業率下降 畢業生尋職積極度不比去年

主計總處今（22）日表示，隨著國內經濟活動回溫及畢業生陸續找到工作，9月失業率為3.83%，較上月減少0.16個百分點。...

朱敬一23日中經院開講 揭台灣所得與分配研究心得

中央研究院院士朱敬一23日下午將在中華經濟研院，發表「台灣的所得與財富分配」主題演講，一揭他耗費數年時間，透過資料庫數據...

康和證在證交所機房藏大戶黑盒子挨罰 金管會全面清查

傳出有券商在證交所板橋機房偷藏大戶交易黑盒子，幫大戶搶股票，金管會主委黃天牧今在立法院財委會透露，櫃買中心查核發現康和證...

經濟回溫9月失業率降 估第4季再下探

隨著國內經濟回溫及畢業生陸續找到工作，主計總處今天發布9月失業率為3.83%，較上月減少0.16個百分點，經季節調整後下...

台美BTA發展為何？王美花：這1、2年初步溝通機會大

政府即將自2021年1月1日起，開放含萊克多巴胺美豬進口，但究竟何時可以換取台美BTA談判，今（22）日多位立委針對此議...

亞洲經濟恢復緩慢 IMF下修GDP預測

亞洲地區受到疫情打擊，經濟恢復緩慢，IMF最近下修GDP預測。目前日本、韓國、印度等大國經濟恢復比預期緩慢，以印度為例，今年經濟恐萎縮2.2%。IMF發布針對亞太地區的報告中指出，對感染的恐懼和嚴格的社交距離措施正在削弱消費者的信心，因此除非疫苗普及，否則低迷的經濟活動恐持續。

政院：深化台美經濟合作 共同推動供應鏈重整

經濟部今（22）日於行政院院會就「全球供應鏈重整下的台美夥伴關係」進行報告，行政院長蘇貞昌裁示，深化台美經濟合作，共同推...

經長：商業泡泡暫難實施

經濟部長王美花昨（21）日表示，全球新冠肺炎疫情再創新高，美洲確診人數近一個月回升，歐洲快速上升40%最明顯，疫情對台灣...

深耕新南向／東協台商高喊回台設總部

「我6月底回台，本來預計一個月就要回去（泰國），但新冠肺炎疫情影響，這次可能年底前都回不去，甚至得等過完農曆年才可能再回...

深耕新南向／業者：媒合移工就業 創造雙贏

亞洲台灣商會聯合總會總會長劉樹添指出，新冠肺炎疫情全球大流行，重挫全球經濟，泰國台商也無法倖免，尤其對從事建築材料，經營...

國發會：經濟成長率盡量保2

國發會主委龔明鑫昨（21）日在立法院經委會被問及今年經濟成長率能否「保2」的議題，龔明鑫表示，「我們盡量」，但今年經濟成...

大巨蛋案明年可完工 遠雄投資已逾300億元

對於台北市長柯文哲首度鬆口表示，大巨蛋案將在明年完工一事，遠雄企業團發言人楊舜欽昨（21）日表示，大巨蛋已在今年8月拿到...

熱門新聞

長榮大房三兄弟爭搶股權 張國煒母親成關鍵

聯電遭美起訴侵害營業秘密等罪 恐遭罰6,000萬美元

元大銀行董事長 范志強請辭

大同易主 市場派奪7董事大勝

聯電與美方官司大致底定 未來將更專注發展這領域

北富銀新系統轉換釀災情 金管會透露出包關鍵

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。