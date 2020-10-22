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朱敬一23日中經院開講 揭台灣所得與分配研究心得

聯合報 / 記者劉秀珍╱即時報導
中研院院士朱敬一。本報系資料照
中研院院士朱敬一。本報系資料照

中央研究院院士朱敬一23日下午將在中華經濟研院，發表「台灣的所得與財富分配」主題演講，一揭他耗費數年時間，透過資料庫數據研析獲取的寶貴心得。這也是他去年9月從我駐世界貿易組織（WTO）卸任，返台後的第一場公開演講。

為紀念中研院院士于宗先對台灣經濟發展的深遠影響，中經院選在于宗先逝世周年，在中經院蔣碩傑國際會議廳舉辦「于宗先院士紀念研討會」，主軸以他長期研究的議題「台灣所得分配」為主軸，延伸討論「全球財富與所得分配不均」。

除邀請朱敬一發表專題演講，台灣大學名譽教授陳添枝、中央大學產業經濟研究所榮譽教授單驥等知名學者，也出席討論全球化與所得分配不均、青年低薪影響及因應等主題。

主辦單位表示，原先安排朱敬一發表40分鐘專題演講，但他希望有足足一小時，談近幾年對台灣所得分配議題的研究心得；此外，青壯學者中研院社會所研究員林宗弘，從社會學角度討論台灣青年低薪問題，應有其獨特視角。研討會內容精彩可期。

中經院表示，台灣是小型開放經濟體，與全球經濟整合的程度非常深，當前反全球化浪潮對台灣經濟前景、產業發展勢必帶來重大衝擊。中央銀行報告即指出，面對全球化帶來的不利影響，可以考慮從提振薪資、就業與經濟成長，透過社會安全網補償機制，補償勞工因全球化所受的損害，以及減輕本地勞工受外來勞工的衝擊等諸多面向做起，積極運用政策組合來促使經濟明顯成長，朝向人人共享的新全球化模式邁進，期待23日的研討會經由專家學者討論，也能帶給與會者新的收穫。  

電話報名：（02）2735-6006轉104宋小姐，103莊小姐 中華經濟研究院財經策略中心

線上報名：（http://seminar.cier.edu.tw/Regfrm.asp?id=20201023）

院士 朱敬一 低薪

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