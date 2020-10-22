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台美BTA發展為何？王美花：這1、2年初步溝通機會大

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
經濟部長王美花。記者林伯東／攝影
經濟部長王美花。記者林伯東／攝影

政府即將自2021年1月1日起，開放含萊克多巴胺美豬進口，但究竟何時可以換取台美BTA談判，今（22）日多位立委針對此議題在立法院經濟委員會中質詢經濟部長王美花。王美花答詢表示，她不太方便猜測對方想法，但台灣會全力爭取談判。不過，立委曾銘宗進一步詢問，如果是雙方初步溝通意見，在這1、2年內是否有可能？王美花回應，「這應該機會很大」。

王美花今日赴立法院經濟委員會報告110年度預算案並詢答，國民黨立委曾銘宗、民進黨立委江永昌關心台美簽署BTA進程。對此，王美花指出，目前美國貿易代表署（USTR）尚未表達談判意願，但如果是「初步溝通意見」，這1、2年內機會大。

曾銘宗質詢時問為何USTR遲遲不願意與台灣展開雙邊貿易協定（BTA）談判，王美花答詢表示，她不太方便猜測對方想法，但台灣會全力爭取談判。曾銘宗進一步詢問，如果是雙方初步溝通意見，在這1、2年內是否有可能？王美花的回應是，「這應該機會很大」，並強調雙邊經貿談判議題，有明確進展會向外界報告。

此外，立委江永昌則認為，美國遲遲不與台灣簽署BTA的障礙很多，除了美豬美牛之外，關稅、稻米，甚至美國對台灣是貿易逆差等，也都是難題，質疑僅解除美豬美牛貿易障礙，效果恐怕不佳。

對此，王美花表示，美豬美牛議題是「優先中的優先」，因美國兩黨議員都清楚表達，若台灣沒有放寬美牛美豬進口，很難幫台灣講話。

同時，王美花會後也特別提到，未來台灣也會增加對美國的黃豆、小麥、玉米及天然氣採購，台灣對這些農產品有需求，天然氣則是要提升占比，確實要多採購，如此一來，除了分散風險，也可適度平衡貿易逆差。

王美花 美豬 台美關係

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