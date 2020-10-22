瑞銀：市場波動加劇 料人民幣未來3個月6.6至6.9區間

美國大選倒數11天！目前刺激方案未見進展、新冠確診病例增加，都加大了近期經濟和市場前景的不確定性。瑞銀財富管理投資總監辦公室預期，人民幣未來3個月在6.60至6.90區間震盪，明年9月末前目標6.70保持不變。

全球而言，由於貨幣政策較長時間保持寬鬆，加上美元走軟，支持黃金前景，年末目標：每盎司2,000美元，今早現貨報每盎司1,921美元，其同時為資產組合提供風險分散的作用。此外，投資者可以通過賣出石油、貴金屬及鉛等個別大宗商品的波動率，來追求收益率回升。

瑞銀財富管理全球首席投資總監Mark Haefele發表最新月報，認為無論選舉結果如何，預計美國將在大選後出臺新的財政支持措施；若新冠疫苗試驗取得成功，也將使得中期前景更加明朗。建議投資者應在美國超大型科技股以外進行多元化投資，認為美國中盤股、歐洲中小盤股以及歐洲綠色科技領域存在機會。

中國人民銀行上周出手為人民幣降溫，但人民幣勢不可擋，加上美元走軟，在岸及離岸匯率昨天分別突破6.65及6.63，創出27個月新高。瑞銀預期人民幣未來3個月在6.60至6.90區間震盪，明年9月末前目標6.70保持不變。

美元指數昨天跌破93，自上週四（15日）起已經回檔約1.2%（今早報92.7）。與此同時，人民幣中間價昨天調高149點至6.6781，連續第5個交易日上漲，且創下逾兩年新高。

本月「雙節」長假後，在岸及離岸人民幣複市當天分別突破6.70及6.69，人行在10日隨即出招，下調遠期售匯業務的外匯風險準備金率至零，表明要保持匯率在合理均衡水準上基本穩定。投資者關注人行短期內會否再次採取行動。

除了弱美元因素，中國基本面也拉動人民幣，導致其過去3個月累計上漲近5%。儘管中國三季度經濟增長4.9%，遜於市場預期，但國內經濟已經出現V型反彈，多項9月經濟資料也超預期，加強了投資者對經濟持續復甦的信心，國際收支今年也料將改善。

此外，中國10年期國債收益率達到3.2%，顯著高於美國的0.8%，兩國收益率差距接近歷史高點。而且，富時羅素明年3月如果最終確認把中國國債納入世界政府債券指數，明年10月起12個月內分批納入國債，多達1,250億至1,500 億美元資金有望流入中國。

不過，距離美國大選日不足兩周時間，市場雖然陸續計入出現「藍色浪潮」（民主黨同時奪取總統及國會兩院控制權）的結果，美元也因此走軟，但離岸人民幣1個月隱含波動率昨天上升至7.3%，接近3月以來高點，反映匯率可能有所震盪。在大選結果塵埃落定後，瑞銀將評估是否需要調整人民幣預測。