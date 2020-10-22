泰福生技旗下生物相似藥TX05 三期臨床試驗完成投藥
泰福生技（6541）今（22）日宣布，旗下之生物相似藥產品TX05，其人體第三期臨床試驗已於美國時間2020年10月21日完成患者投藥治療，讓這項臨床試驗又達到一個里程碑。
泰福表示，TX05人體第三期臨床試驗之設計為受試人數800人，在全球多國多中心進行，受試對象是被診斷出HER2（第二型人類表皮生長因子接受體）陽性之成年女性早期乳癌患者。在患者完成投藥治療之後再接受手術，預計今年12月所有受試者將完成手術，然後將蒐集之資料進行主要療效解盲分析，預計明年第1季可知臨床試驗結果，明年年中向美國食品暨藥物管理局（FDA）申請藥證。
TX05人體第三期臨床試驗採隨機、雙盲、平行設計，以本公司產品TX05與經美國FDA核准之原廠參考藥物Herceptin（原廠藥物開發商: Roche）比較其有效性，安全性及免疫原性。此款藥物主要為治療乳癌之用。
根據統計，全球每年有將近200萬名女性被診斷罹患乳癌，而乳癌也在目前全世界常見癌症中排名第2，其中約有20%至30%之乳癌患者為HER2陽性患者。依照IQVIA之數據，Herceptin之美國市場2019年銷售額約為30億美元。
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