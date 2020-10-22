投資東貝踩雷 國發基金：已善盡投資後監督管理責任

藍委質疑國發基金投資東貝踩雷，國發基金管理會說明，國發基金參與投資東貝光電係為協助該公司由傳統LED創新轉型為Mini LED及Micro LED，並非協助公司進行財務紓困，國發基金並已善盡投資後監督管理責任。

國發基金表示，東貝光電案目前業已經進入司法調查程序，如果該公司經查確有違反投資承諾或財務報表虛偽不實情形，國發基金將採取必要的法律程序，以保障合法投資權益。

國發基金表示，國發基金參與投資東貝光電前，除邀請相關主管機關進行政策評估外，另委請會計師事務所協助出具盡職調查報告，並於投資評估報告中揭露公司財務情形，併同提請投資評估審議委員會及管理會審議，案經投資審議委員就東貝光電營運計畫及財務狀況審慎評估，並經管理會兩度充分討論後，才決議參與投資，投資審議過程相當嚴謹審慎，並無輕忽會計師示警或委員質疑之情事。

國發基金強調，國發基金參與投資東貝光電係為協助該公司由傳統LED創新轉型為Mini LED及Micro LED，並非協助公司進行財務紓困，因此要求東貝光電公司承諾將資金專款專用於相關創新轉型計畫，以提升東貝光電公司產品技術及競爭能力。

國發基金說，國發基金參與投資東貝後，除透過董事代表協助監督東貝光電公司營運及財務情形外，並數度邀請董事代表與公司團隊説明重大事件處理情形，以善盡投資後監督管理責任。有關東貝光電公司現金增資股款係屬公司統籌運用資金，國發基金為求審慎，已函請公司提供資金運用於增資計畫項目相關説明後，另再度函請公司提供資金運用之發票單據等佐證資料，以確認增資資金運用情形。