亞洲經濟恢復緩慢 IMF下修GDP預測

亞洲地區受到疫情打擊，經濟恢復緩慢，IMF最近下修GDP預測。目前日本、韓國、印度等大國經濟恢復比預期緩慢，以印度為例，今年經濟恐萎縮2.2%。IMF發布針對亞太地區的報告中指出，對感染的恐懼和嚴格的社交距離措施正在削弱消費者的信心，因此除非疫苗普及，否則低迷的經濟活動恐持續。

路透社報導，IMF於21日發布關於亞太地區的經濟報告，認為新冠疫情下，亞洲各國經濟恢復不如預期樂觀，甚至嚴重收縮。報告中指出，即使中國的復甦景況算好，可以有助於促進周邊區域貿易，但在全球市場疲軟、邊界封閉，且對於中國的不信任、美中關係惡化等，使該地區以貿易為主導的復甦前景，看起來也十分灰暗。

「主要是長時間的社會壓抑，讓消費者失去信心。」IMF表示，消費者可能並不是沒錢，而是在疫情恐懼下根本不敢外出消費。預測指出，印度、菲律賓、馬來西亞等國家的經濟大幅萎縮，尤其印度預測將萎縮2.2%，降幅比6月時的還多出0.6個百分點，總體而言印度今年經濟萎縮恐高達10.3%，中國則有微幅成長，約為1.9%。

商業標準報告中還指出，即使今年慘淡，但是得益於中國經濟復甦，以及預期美金和歐元區會強勁復甦，亞洲地區的經濟有望在2021年增長6.9%。

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