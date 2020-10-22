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看新台幣升值 王美花：傳產獲利受影響 訂單應可維持

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
經濟部長王美花上午出席立法院經濟委員會就「台美產業供應鏈議題」赴行政院進行報告，並備質詢。記者林伯東／攝影
經濟部長王美花上午出席立法院經濟委員會就「台美產業供應鏈議題」赴行政院進行報告，並備質詢。記者林伯東／攝影

央行總裁楊金龍日前到立法院財委會備詢，針對外界關注新台幣匯率升值問題表示，新台幣兌美元匯率28元，一年內會是新常態。對此，經濟部長王美花今（22）日表示，新台幣匯率升值對傳統產業獲利一定會受到影響，但經濟部已提醒產業界必須做相關因應，確實會比較辛苦，但目前訂單看起來應該是可以維持的。

立委曾銘宗今日在立法院經濟委員會針對近來新台幣匯率升值問題質詢經濟部長王美花。曾銘宗問王美花近日有沒有和楊金龍「喝咖啡」？是不是也認同楊金龍所提出新台幣兌美元匯率28元將是新常態的看法？

王美花答詢表示，沒有正式喝咖啡，但因為本身也是央行的理事，因此有機會可以跟楊總裁直接溝通，且經濟部也已經向楊總裁反映產業界的擔憂。

至於新台幣兌美元匯率28元將是新常態的說法，王美花強調，總裁最專業，而且總裁有他專業的評估。

王美花並進一步指出，從9月外銷訂單可以發現，傳統產業當中的基本金屬、機械、塑橡膠的訂單都有回溫，也變成正成長，但經濟部也一直提醒廠商必須因應新台幣匯率升值問題。

台幣匯率 王美花

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