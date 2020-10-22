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學生在校職前訓練 東吳大學四方向強化產學合作

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
東吳、台灣微軟簽訂「前瞻人才培育計畫」。 圖／東吳大學提供
東吳、台灣微軟簽訂「前瞻人才培育計畫」。 圖／東吳大學提供

台灣學用落差問題大，根據1111人力銀行「學用落差調查」顯示，79%學生擔心所學不足，因為理論實務差距大、一技之長不夠用。東吳大學校長潘維大表示，學用落差無可避免，唯有學校、企業攜手合作，從課程安排、實務實習著手加強，才能替學生打造進入職場的「雙贏」契機。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖觀察，由於產業變化速度快，綜合性大學體認到「實習必要性」，業界與學校合作關係日益緊密，1111人力銀行近來積極打造「產學合作媒合平台」，學校可以提出實習職務的需求，由人力銀行來媒合，唯有在校實習體驗、強化畢業後的「即戰力」，才能縮短學用落差的距離。

東吳大學強化產學合作，從四大方向著手，包括企業參訪、學生實習方案、企業說明會與校園徵才、學術與產業合作交流等。潘維大也觀察到，企業招募人才的成本非常高，有企業主告訴他，曾一年招募100名社會新鮮人，3年後這批新人僅剩下3人，先前的教育訓練幾乎付之一炬十分可惜。

因此，潘維大認為，「企業主動深入校園出擊」，提早相互認識、磨合，才是降低招募人才成本最有效的辦法，包括提供實習機會、企業主管到學校擔任業師，企業瞭解學生世代想法、個人人品的了解，而學生在上課、實習過程中也能摸索個性、接觸職場文化，過程是「你來我往」，遠比從上百封履歷表挑選、面試只有20分鐘來得有把握且更精準。

為釐清大眾對學用落差觀念的誤解，潘維大補充表示，學校教的是該科系的通則、專業，不是替企業量身訂做，更簡單來說，學校的教育工作是接近職場，而非百分之百為企業量身所用，企業有了接受「落差」事實後，才會設計出更有效率的「在職訓練」課程，讓新人及早成為公司的可用之才。

東吳大學校長潘維大表示，「企業主動深入校園出擊」，提早相互認識、磨合，才是降低招募人才成本最有效的辦法。 圖／東吳大學提供
東吳大學校長潘維大表示，「企業主動深入校園出擊」，提早相互認識、磨合，才是降低招募人才成本最有效的辦法。 圖／東吳大學提供

實習 人力銀行 東吳大學

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