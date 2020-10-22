台美供應鏈助發展下世代產業 王美花：互利互補

經濟部今（22）日將就「台美產業供應鏈議題」赴行政院進行報告，對此，經濟部長王美花在立法院經濟委員會前接受媒體訪問時表示，在數位時代下，發展「下世代」產業，非常重要。

王美花指出，關於台美之間供應鏈的合作，可利用台灣高科技製造技術，在5G、AI應用都有非常多的合作空間，許多合作機會都也慢慢出來了，且這樣的應用不僅在製造業，也可以移到，並應用在醫療產業，這在未來是非常有潛能的，而台美透過互利互補的合作，可以讓台美之間有更堅實的合作。

王美花進一步舉例指出，以電動車大廠特斯拉為例，雖然它的製造最後是在美國，但非常多重要的零組件，台灣佔有非常重要的夥伴關係，台美這樣合作的模式，也開展台灣新的產業，對美國來說，也有好的合作夥伴，並讓美國的電動車發展更好。

王美花也強調，台美這樣的合作可以應用到一個一個新的產業，對台灣來講，台灣除了發展很好的硬體製造，台灣要如何結合新的應用、新的軟體，再往前走，這也是台灣需要思考的部分，台美之間的合作，也可以給台灣更好的發展。