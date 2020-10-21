工商界擔憂兩岸僵局 王美花：指示沒反中

經濟部長王美花21日受邀到三三會10月例行會演講，其中提到在對外經貿上「一定要得到美國支持」，台美洽簽BTA具有指標性意義；工商業界問到，若持續「親美反中」，導致遭到中國大陸經濟制裁，政府該如何應變時，王美花回應「我們收到的指示是沒有反中」，只是有國安疑慮時，不得不有措施。

王美花在三三會上演講題目為「展望後疫情時代，台灣的經濟挑戰與機會」，準備31頁簡報與工商業界溝通。

演講結束後，倫飛集團負責人、前國民黨主席朱立倫岳父高育仁提問表示，「也許是杞人憂天」，雖然很認同台美和歐洲關係要繼續加強，但是不可諱言，當前台灣經濟發展無可避免與兩岸關係掛鈎，台灣仰賴出口，而中國大陸也是台灣順差很重要來源，如果政策繼續採取親美反中，若遭大陸經濟制裁，政府如何應變？

王美花表示，總統蔡英文已有釋出善意，指出願意兩岸對話，但無法在備受壓力的狀況下進行，例如中國大陸堅持九二共識前提，但「承認九二共識是不可能的」。她強調，「我們收到的指示，是我們沒有反中」，而是在有國家安全疑慮時，不得不有一些法律措施，如當中國大陸在通訊資訊系統設計上讓大家不安心時，就要有所防備。「就像老共飛機只會飛到台灣來，不會飛到其他國家去一樣」，對於中國大陸，台灣有更多國安上的顧慮，「如果他們不針對我們，我們是不會反中的」。

王美花在演講中指出，當台灣去和其他重要貿易國，也就是台灣在對方經貿緊密度前十名內的國家談FTA時，都因為政治因素，中國大陸會主動給那些國家壓力，「這就是台灣，有全世界最獨特的狀況」，也因此台美BTA有「帶頭」的指標性意義，即使開放美豬引起辯論，但台灣「一定要得到它（美）的支持」。