經長：商業泡泡暫難實施

經濟日報 / 記者謝柏宏／台北報導

經濟部長王美花昨（21）日表示，全球新冠肺炎疫情再創新高，美洲確診人數近一個月回升，歐洲快速上升40%最明顯，疫情對台灣經濟發展是挑戰、也是機會，目前正面臨「供應鏈重組」與「邁向數位化經濟」兩大課題。

至於近日有企業界呼籲擴大「商業泡泡」範圍，王美花表示，經濟部正在評估，但目前實施「商業泡泡」應有困難。

三三會昨日舉行10月例會，邀請王美花以「展望後疫情時代台灣的經濟挑戰與機會」為題發表演講。王美花表示，針對供應鏈重組部分，疫情並非這波全球供應鏈重組主要因素，美中貿易科技戰才是，美中貿易戰促使供應鏈分流，美國不僅是最大消費國，更是最大科技軟體來源國，台美推動技術合作，雙方可互補。

王美花舉例，包括Google、Amazon、微軟、Nvidia、高通，都不是硬體製造，而是軟體設計業，半導體設備大廠應材也還在美國，因掌握技術優勢，美國總統川普才會喊出「美國製造」口號。相對的，台灣現在軟硬整合技術來源，美國都是最大宗，以Nvidia最厲害的AI晶片為例，Nvidia可在台灣找到試驗場域，例如醫療場所，跟台灣成為很好的合作關係，美國大廠強項在雲端科技應用，也是台灣需要的。

美國對台灣安全保障很重要，目前台灣也得到美國朝野二黨共同支持，參議院100位議員，就有50位不分黨派議員支持台美簽署BTA，這在過往很難想像的。

王美花 疫情

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