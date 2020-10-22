深耕新南向／東協台商高喊回台設總部

「我6月底回台，本來預計一個月就要回去（泰國），但新冠肺炎疫情影響，這次可能年底前都回不去，甚至得等過完農曆年才可能再回泰國了。不過，許多新南向台商在外打拚幾十年，年紀也大了，大家都『想回家』，也想把海外賺來的錢，匯回台灣，把資金留在台灣…」，亞洲台灣商會聯合總會總會長劉樹添一語道出許多台商的心聲。

劉樹添指出，受到新冠肺炎疫情影響，泰國2020年第3季的GDP下滑12.5%，若以過去平均每年成長3%~3.5%計算，保守估計，待疫情穩定後，泰國的經濟至少也要再三、四年才能漸漸恢復以往，但現在卻是連疫情什麼時候能夠穩定，都還無法預估，這對過去幾乎仰賴每年4,000萬旅遊人次的泰國來說，目前的經濟狀況確實不太樂觀。

劉樹添也提到，目前商務旅遊仍相當不方便，以外銷為主的泰國台商現在正面臨的困境是「buyer」都進不來，比較好的情況是只能照著原本的訂單和之前的產品繼續再做，但未來卻充滿了不穩定和不確定性。

相較於世界各國，台灣防疫成功已經躍上全球，劉樹添建議，政府可邀集在東協各國投資的台商一起來台舉辦「博覽會」，因為目前台灣是最安全的國家，此舉不僅可以此吸引全球各地的買主，也可以協助在海外打拚的台商。

同時，劉樹添也提到，為避免台商與台灣經濟「斷絕」，他建議政府宜積極鼓勵台商回台設立「台灣總部」，負責接單、研發、做品牌，只是生產部分，還是留在原本設廠的東協國家。如此一來，海外台商與台灣經濟重新連結起來，這對於台灣的經濟發展和就業率的提升，相信都會帶來正面的成長。

劉樹添感性地說：「海外台商都是心繫台灣，想要根留台灣」，台商們也盼政府能給予優惠政策。

劉樹添並透露，近日已跟台北市政府和桃園市政府接觸，將規劃蓋建一棟「台商大樓」，其中台北市可能是在新開發的士林、北投一帶，而桃園市部分，則會選擇鄰近機場，但目前以服務東協台商的需求為主，只是台商大樓最後會落腳台北或桃園，尚未拍板定案。劉樹添表示，「台商大樓」預計一年內定案，三年內東協台商就會陸續回台。

劉樹添表示，保守估計，目前在東協的台商至少就有4萬多家，假設初期有10%的東協台商返台設立台灣總部，也有4,000多家，可為台灣創造可觀的營業額和就業機會，會是後疫情時代台灣經濟復甦的一劑強心針。

劉樹添同時提到，不少海外台商也想要返台投資綠能相關產業，目前全球各企業也都積極想要加入RE100，這對主要以外銷為導向的東協各國台商來說，是未來經營部署重點所在。