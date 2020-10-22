聽新聞
test
0:00 / 0:00

深耕新南向／東協台商高喊回台設總部

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北報導

「我6月底回台，本來預計一個月就要回去（泰國），但新冠肺炎疫情影響，這次可能年底前都回不去，甚至得等過完農曆年才可能再回泰國了。不過，許多新南向台商在外打拚幾十年，年紀也大了，大家都『想回家』，也想把海外賺來的錢，匯回台灣，把資金留在台灣…」，亞洲台灣商會聯合總會總會長劉樹添一語道出許多台商的心聲。

劉樹添指出，受到新冠肺炎疫情影響，泰國2020年第3季的GDP下滑12.5%，若以過去平均每年成長3%~3.5%計算，保守估計，待疫情穩定後，泰國的經濟至少也要再三、四年才能漸漸恢復以往，但現在卻是連疫情什麼時候能夠穩定，都還無法預估，這對過去幾乎仰賴每年4,000萬旅遊人次的泰國來說，目前的經濟狀況確實不太樂觀。

劉樹添也提到，目前商務旅遊仍相當不方便，以外銷為主的泰國台商現在正面臨的困境是「buyer」都進不來，比較好的情況是只能照著原本的訂單和之前的產品繼續再做，但未來卻充滿了不穩定和不確定性。

相較於世界各國，台灣防疫成功已經躍上全球，劉樹添建議，政府可邀集在東協各國投資的台商一起來台舉辦「博覽會」，因為目前台灣是最安全的國家，此舉不僅可以此吸引全球各地的買主，也可以協助在海外打拚的台商。

同時，劉樹添也提到，為避免台商與台灣經濟「斷絕」，他建議政府宜積極鼓勵台商回台設立「台灣總部」，負責接單、研發、做品牌，只是生產部分，還是留在原本設廠的東協國家。如此一來，海外台商與台灣經濟重新連結起來，這對於台灣的經濟發展和就業率的提升，相信都會帶來正面的成長。

劉樹添感性地說：「海外台商都是心繫台灣，想要根留台灣」，台商們也盼政府能給予優惠政策。

劉樹添並透露，近日已跟台北市政府和桃園市政府接觸，將規劃蓋建一棟「台商大樓」，其中台北市可能是在新開發的士林、北投一帶，而桃園市部分，則會選擇鄰近機場，但目前以服務東協台商的需求為主，只是台商大樓最後會落腳台北或桃園，尚未拍板定案。劉樹添表示，「台商大樓」預計一年內定案，三年內東協台商就會陸續回台。

劉樹添表示，保守估計，目前在東協的台商至少就有4萬多家，假設初期有10%的東協台商返台設立台灣總部，也有4,000多家，可為台灣創造可觀的營業額和就業機會，會是後疫情時代台灣經濟復甦的一劑強心針。

劉樹添同時提到，不少海外台商也想要返台投資綠能相關產業，目前全球各企業也都積極想要加入RE100，這對主要以外銷為導向的東協各國台商來說，是未來經營部署重點所在。

台商 東協 泰國

延伸閱讀

泰國示威群眾往總理府遊行 途中遭警方拒馬阻擋

泰國示威複製「香港模式」 港人跨境聲援泰同袍

台中米其林餐盤推薦泰式餐廳 料理背後有洋蔥

將銀行業務與社群軟體結合 LINE於泰國推動LINE BK純網銀服務

相關新聞

經長：商業泡泡暫難實施

經濟部長王美花昨（21）日表示，全球新冠肺炎疫情再創新高，美洲確診人數近一個月回升，歐洲快速上升40%最明顯，疫情對台灣...

深耕新南向／業者：媒合移工就業 創造雙贏

亞洲台灣商會聯合總會總會長劉樹添指出，新冠肺炎疫情全球大流行，重挫全球經濟，泰國台商也無法倖免，尤其對從事建築材料，經營...

深耕新南向／東協台商高喊回台設總部

「我6月底回台，本來預計一個月就要回去（泰國），但新冠肺炎疫情影響，這次可能年底前都回不去，甚至得等過完農曆年才可能再回...

國發會：經濟成長率盡量保2

國發會主委龔明鑫昨（21）日在立法院經委會被問及今年經濟成長率能否「保2」的議題，龔明鑫表示，「我們盡量」，但今年經濟成...

大巨蛋案明年可完工 遠雄投資已逾300億元

對於台北市長柯文哲首度鬆口表示，大巨蛋案將在明年完工一事，遠雄企業團發言人楊舜欽昨（21）日表示，大巨蛋已在今年8月拿到...

柯P鬆口 大巨蛋明年完工

台北市長柯文哲任期僅剩兩年多，為拚政績，昨（21）日他到市議會進行明年度施政計劃和總預算案報告，對於外界關注的台北大巨蛋...

工商界擔憂兩岸僵局 王美花：指示沒反中

經濟部長王美花21日受邀到三三會10月例行會演講，其中提到在對外經貿上「一定要得到美國支持」，台美洽簽BTA具有指標性意...

核四廠最一批燃料棒啟運 1744束燃料棒已全數裝運赴美

立法院決議台電須在2020年底前將核四廠1744束燃料棒全數運出台灣，受新冠肺炎疫情影響船期不定，原擔心恐難執行，但據了...

被指造成國發基金投資踩雷 鄭貞茂：投資程序沒有問題

國發基金投資東貝光電踩雷，國民黨立委費鴻泰質疑國發基金事先修改規定，很難讓人排除幫東貝量身訂做的疑慮，此外，當時負責督導...

準備出招打房？ 國發會擬設立房地產景氣指標

今年以來海外熱錢湧入，也讓國內房市快速升溫，政府部門繃緊神經，今（21）日在立委要求下，國發會主委龔明鑫表示，國發會將研...

國發基金投資東貝踩雷 立委要求查弊

國發基金投資東貝光電案踩雷，立委質疑這項投資案過程疑點重重，甚至疑似內神通外鬼，要求國發會主委龔明鑫啟動政風調查，必須要...

今年全年經濟成長率保2？ 龔明鑫：我們盡量

立委賴瑞隆針對今年全年經濟成長率能否保2，在立法院經濟委員會質詢國發會主委龔明鑫。對此，龔明鑫答詢表示，「我們盡量」。

熱門新聞

變天！最強媳婦林郭文艷守不住 百年大同經營權易主

國泰大裁員 為何長榮華航都沒事還可以增班？

大同經營權確定變天 市場派獲7席董事大勝

大同變天 林郭文艶發聲明：將全力守護大同百年基業

經濟解析／股東會近百的出席率 打敗了大同的百年人治

私校畢業在台積電上班算逆轉人生？ 網嗆：祖墳冒青煙啦！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。