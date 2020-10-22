深耕新南向／業者：媒合移工就業 創造雙贏

亞洲台灣商會聯合總會總會長劉樹添指出，新冠肺炎疫情全球大流行，重挫全球經濟，泰國台商也無法倖免，尤其對從事建築材料，經營旅遊、住宿、飯店、餐廳，以及實體商店的台商打擊更大。所幸，台灣政府透過僑務委員會開辦「海外信用保證基金」相關紓困措施協助在海外的台商，以及緊密的LINE群組互動聯繫，提供海外台商即時的資訊分享和來自家鄉的溫暖關懷。

劉樹添指出，台灣政府將紓困融資金額的上限從原來的10萬美元放寬至25萬美元，保證成數也提高到九成，並且享有第一年利息補貼，以及免收手續費，不僅協助海外台商度過難關，並強化台商經營體質，希望給海外台商最大的支持。

劉樹添還特別提到，以泰國為例，政府已開始徵收空地稅，隨處可見500畝、1,000畝的空地，若台灣欲與東協各國建立更緊密的經貿連結，輸出台灣的水果、花卉、蔬菜…等農產品的育苗，是最直接，也是目前東協國家會需要的協助。另外，劉樹添也建議，不妨將在台灣服務已到期的東協各國移工，在其返國後，能優先媒合給當地台商僱用，不僅可建立台灣與東協各國更密切的互動，也創造雙贏。

由於新冠肺炎疫情至今仍看不到盡頭，劉樹添表示，經初步調查，目前在泰國的台商，若做最壞的打算，仍都有能力可以支付員工資遣費、關閉工廠、結束營業，且多沒有負債情形。

針對牽動全球經貿後續發展另一隻灰犀牛─美中貿易戰，劉樹添觀察評估對泰國當地台商影響也不大，除非是自中國大陸撤廠而移往泰國當地的同性質產業，才可能受影響。

因美中貿易戰從中國大陸撤離的台商，回來台灣的比較多，移往亞洲國家的則以越南居多，對已扎根發展數十年的泰國當地台商，影響並不大。（行政院經貿談判辦公室 廣告）