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核四燃料棒凌晨運抵基隆 中午出港赴美國

中央社 / 基隆市21日電

載運燃料棒的數輛貨櫃車今天凌晨1時許抵達基隆港西19號碼頭，吊掛上貨櫃輪後，貨櫃輪在中午離港前往美國。至於是否為核四最後一批燃料棒，相關單位不便表示意見。

立法院決議，台電今年底前要將核四廠1744束燃料棒運至美國，首批燃料棒於民國107年7月運出核四廠送至美國。行政院原子能委員會主委謝曉星15日表示，目前核四燃料棒還剩240束未運出，由於運送護箱短缺加上疫情影響，時程上有點耽擱。

據了解，這批燃料棒運送戒護警力與先前相同，由保二總隊負責主導，結合基隆市警局、基隆市警局第四分局、基隆港務警察總隊、國道公路警察局、瑞芳警分局等單位，出動上百名警力一路戒護。

這批載運燃料棒的5、6輛貨櫃車在凌晨0時許從位於新北市貢寮區的龍門核能發電廠（核四）出發，沿台2線濱海公路轉台62線快速道路再接基隆港西岸聯外道路；凌晨1時許順利抵達基隆港西19號碼頭，吊掛上貨櫃輪後，貨櫃輪於中午駛離基隆港前往美國。

基隆港 核四

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