核四燃料棒凌晨運抵基隆 中午出港赴美國

「台灣窮的只剩下台積電？」，近期引發討論。財信傳媒董事謝金河在臉書發文，說這是全球資本市場競爭集中化的特性，如同美國尖牙股FAAMG、中國的阿里巴巴、騰訊，南韓三星電子和台灣台積電，這是競爭集中化的特色。謝金河也感嘆過去很長的時間，台灣重視硬體，不重視軟體，所以資安企業規模小，無法像美國、以色列資安公司市值達300億美元以上，產生傲人軟實力。他特別指出今年疫情來襲，南韓經濟產業發生大變化，值得台灣借鏡。

2020-10-21 10:12