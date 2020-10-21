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準備出招打房？ 國發會擬設立房地產景氣指標

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
國發會將研議設立「房地產景氣指標」。示意圖／聯合報系資料照
國發會將研議設立「房地產景氣指標」。示意圖／聯合報系資料照

今年以來海外熱錢湧入，也讓國內房市快速升溫，政府部門繃緊神經，今（21）日在立委要求下，國發會主委龔明鑫表示，國發會將研議設立「房地產景氣指標」。但，形式究竟是燈號、還是分數，是全國性的，還是會分北、中、南，都是未來研議的項目之一，且由公部門來編的話，應該是比較公開透明。

龔明鑫並坦言，打房連帶會有景氣波及效果，這也是政府何時打房的重要考量因素之一。

龔明鑫今日出席立法院經濟委員會，部分立委關注高房價議題，立委高嘉瑜、邱顯智便詢問，現在是房價的高點？未來半年房價是否持續升高？龔明鑫表示，這是由市場供需決定，就像股市他也不能回答現在是不是最高點？但，國發會將於一周內向經委會提出國內房地產現況說明。

龔明鑫進一步指出，房地產有不同類型，還有不同區域，變化蠻大。過去大家關心房價占所得的比例，曾經最高是9.46倍，現在則是8倍多，若以整體性來看，感覺還好。但，若從不同區域來看就不一樣，台北雖然本來就比較高，但距離最高仍有一段距離，可是台中也許已經快接近曾經的高點了。

立委曾銘宗則質詢「現在是打房時機嗎？」龔明鑫表示，政府應超前盤點、做好準備，必要時才可以從容因應。

龔明鑫表示，國發會還在盤點實際狀況，如預售屋是不是價格漲得比較多，目前看起來，房價上漲還沒有到全面性，而是局部性，因此還要繼續觀察，局部性會不會牽動到整體性。

除了國發會，還包括央行、財政部、內政部等政府相關部門都已開始關注今年以來那麼多資金湧入台灣所產生的影響。龔明鑫表示，確實房地產被懷疑和資金有關聯性，因此自今年6月起便已開始進行跨部會討論，並進行意見交換。

至於何謂打房時機？龔明鑫說，後續會跟各部會交換意見，還在釐清，原則上，當影響到整體性、全面性，就會考量。但，龔明鑫強調，房價有很多觀察指標，必須先確認價格上漲是局部性還是全面性現象，因為採取的對策不一樣，如果只是局部，可能就用選擇性方式處理。

龔明鑫也說，稅制、選擇性信用管制等都會包含在政策措施裡面，國發會會就各部會可能運用的工具，扮演溝通協調角色，進行討論。

龔明鑫 國發會 房價

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