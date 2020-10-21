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國發基金投資東貝踩雷 立委要求查弊

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
國發基金投資東貝光電大事記。圖／費鴻泰辦公室提供
國發基金投資東貝光電大事記。圖／費鴻泰辦公室提供

國發基金投資東貝光電案踩雷，立委質疑這項投資案過程疑點重重，甚至疑似內神通外鬼，要求國發會主委龔明鑫啟動政風調查，必須要當成弊案處理。

立法院經濟委員會上午審查國發會預算，針對國發基金去年投資1億多元的東貝光電因為資不抵債，證交所宣布將於11月下市，這項投資決策的過程，成為國民黨立委費鴻泰、孔文吉、楊瓊瓔、翁重鈞等人的質詢焦點。

費鴻泰質詢時，提出這項投資案的五大疑點，包括誰建議針對東貝光電成為投資標的、何時開始啟動評估、東貝是否為新創公司、東貝究竟如何成為投資標的以及是否有高層授意；他並質疑當時督導國發基金的國發會副主委鄭貞茂是這項投資案的主導者。鄭貞茂日前已轉任陽明海運董事長，在截稿前，記者透過電話與簡訊連絡鄭貞茂，但他尚未回應。

費鴻泰指出，針對國發基金投資東貝案，他向國發會要求提供投資評估建議書，結果國發會以東貝不同意為由拒絕提供，「沒有鬼才怪」。他質疑，國發基金委託的勤業眾信會計師事務所進行財務盡職調查，事先已警示東貝財務有問題，但國發基金仍硬幹；此外，產業創新轉型基金作業要點原本規定過半數委員出席、三分之二同意才能通過，卻在107年9月26日修改為只要過半數同意即可，而東貝就是首宗適用投資案，在108年1月通過國發基金投資案。

龔明鑫指出，經過他了解後，東貝光電是在107年9月來申請，但每個公司有創新轉型需求都可來申請。費鴻泰則要求國發會政風處提供調查報告，在調查報告出來前， 國發基金在兩個星期內先提供說明。

對於國發基金投資東貝從研發轉型的投資，最後卻被公司用來償還銀行貸款，立委孔文吉質疑可能是個弊案。龔明鑫則說，國發基金分別在今年4月、7月多兩度去函，也請公司說明，目前根據公司提供的單據，的確有些錢投到採購及研發上。

孔文吉也質疑，這項投資案是否是造成國發會前主委陳美伶下台的原因？龔明鑫則說應該沒關係。

國民黨立委費鴻泰(右)上午針對國發基金投資東貝光電案質詢國發會主委龔明鑫(左)。圖／截自立法院直播畫面
國民黨立委費鴻泰(右)上午針對國發基金投資東貝光電案質詢國發會主委龔明鑫(左)。圖／截自立法院直播畫面

東貝光電 國發基金

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