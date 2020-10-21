今年全年經濟成長率保2？ 龔明鑫：我們盡量

立委賴瑞隆針對今年全年經濟成長率能否保2，在立法院經濟委員會質詢國發會主委龔明鑫。對此，龔明鑫答詢表示，「我們盡量」。

龔明鑫指出，昨天中經院公布我國今年經濟成長率（GDP）最新預測值為1.76%，大幅上修0.43個百分點，高於央行預測的1.6%，以及主計總處的1.56%。

賴瑞隆進一步質詢龔明鑫，能否保2？對此，龔明鑫表示，不僅8、9月的出口和國內消費數據都好，昨日經濟部公布的9月外銷訂單衝破500億美元，創歷史單月新高，各項數據都顯示國內經濟是往好的方向發展，因此預估今年全年經濟成長率有可能會超過主計總處的1.56%。

此外，龔明鑫還說，明年的經濟成長率會跟今年的成長率有連動，但明年一定會比今年好。