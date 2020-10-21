今年全年經濟成長率保2？ 龔明鑫：我們盡量
立委賴瑞隆針對今年全年經濟成長率能否保2，在立法院經濟委員會質詢國發會主委龔明鑫。對此，龔明鑫答詢表示，「我們盡量」。
龔明鑫指出，昨天中經院公布我國今年經濟成長率（GDP）最新預測值為1.76%，大幅上修0.43個百分點，高於央行預測的1.6%，以及主計總處的1.56%。
賴瑞隆進一步質詢龔明鑫，能否保2？對此，龔明鑫表示，不僅8、9月的出口和國內消費數據都好，昨日經濟部公布的9月外銷訂單衝破500億美元，創歷史單月新高，各項數據都顯示國內經濟是往好的方向發展，因此預估今年全年經濟成長率有可能會超過主計總處的1.56%。
此外，龔明鑫還說，明年的經濟成長率會跟今年的成長率有連動，但明年一定會比今年好。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言