關務署：萊豬進口不另訂貨品號列 須經食品和防疫查驗

財政部關務署昨（20）日已回復立法院財委會，明年開放萊豬進口，比照萊牛，不另訂專屬貨品分類號列。不過，關務署指出，要經食藥署的食品輸入查驗、經農委會的檢疫合格，兩部會通知海關說合格了，海關才會放行。

立法院財委會10月12日臨時提案，要求關務署會召集會議，會同相關部會研商，是否有萊豬增列專屬貨品分類號列之必要性。關務署官員指出，貨品號列是貿易局的職權，不過，關務署依財委會要求，於19日邀集農委會、行政院經貿談判辦公室、行政院食品安全辦公室、經濟部國際貿易局及衛福部食品藥物管理署召開會議，各部會表示，沒有必要增列萊豬專屬貨品分類號列。

關務署整理四項會議結論：

一、萊劑係用於飼料添加物之動物用藥，我國未曾以殘留有動物用藥之肉品增列貨品號列之前例；查其他國家亦無此作法。我國主要貿易夥伴如美國、日本、韓國、澳洲、紐西蘭等，皆允許含萊劑豬肉進口，亦均未對含萊劑肉品增列貨號。

二、101年訂定牛肉萊劑殘留容許量時，未增訂含萊劑之牛肉產品貨品分類號列，含萊劑之豬肉產品及其內臟，亦不宜有差別性管理規定。

三、衛福部已就萊劑訂定殘留容許量標準，豬肉產品於進口時，皆須向衛福部食品藥物管理署申請食品輸入查驗，經查驗合格者，海關始予以放行。因邊境機制一致，無增訂專屬貨品分類號列之必要。

四、農委會動植物防疫檢疫局於邊境進行檢疫作業，係對疫病管制，針對含萊劑豬肉產品無另立專號之需要。