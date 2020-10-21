就業金卡核發額度已用完？ 國發會：沒有額度限制

台灣疫情相對穩定，吸引海外高階人才來台就業，立委邱議瑩今（21）日在立法院經濟委員會質詢時指出，國發會針對外國專業人才的延攬及雇用所推出的就業金卡，今年9月底已暴衝核發875張，但現在卻傳出今年的核發額度已用完？對此，國發會主委龔明鑫答詢表示，就業金卡核發沒有額度限制，但需要跨部會審議，認定是我們需要的人才就會發給。

邱議瑩指出，就業金卡第一年核發張數是188張，第二年則是353張，但今年9月底就已達875張，可說是暴衝。

邱議瑩說，疫情時代，很多人認為台灣在治安、健保，以及經濟和居住環境，都算是安全且優質，海外年輕人紛紛在打聽如何申請來台就業，但，近日她卻在一場和幾個企業家的飯局中，聽到海外年輕人反映，今年的就業金卡額度已用完。

對此，龔明鑫答詢表示，就業金卡的核發沒有額度限制，但需要跨部會審議，認定是我們需要的人才就會發給。

龔明鑫進一步指出，一個人才做跨境移動，主要考量有三，第一是有沒有發展機會，其二是薪水，第三就是生活環境。雖然台灣的薪水不高，但生活環境蠻不錯，大部分待在台灣的外國人都相當喜歡台灣的生活環境，而且感覺便利。

龔明鑫並表示，現在台灣發展的機會非常多，包括：5+2產業創新計畫、離岸風店，以及六大核心戰略產業，變得非常多元且廣。

邱議瑩強調，優秀的國外人才來台避疫，就業金卡核發今年大爆發，國發會應抓緊時機，充分發揮台灣的留才，不僅可以創造藉業機會，也能帶動產業發展，是國發會未來這一年，很大的挑戰和表現機會。