台灣窮得只剩台積電？謝金河：新經濟產業跑得不夠快「可借鏡南韓」

「台灣窮的只剩下台積電？」，近期引發討論。財信傳媒董事謝金河在臉書發文，說美國尖牙股FAAMG、中國的阿里巴巴、騰訊，南韓三星電子和台灣台積電，這是競爭集中化的特色。謝金河也感嘆過去很長的時間，台灣重視硬體，不重視軟體，所以資安企業規模小，無法像美國、以色列資安公司市值達300億美元以上。他特別指出今年因為新冠疫情，南韓經濟產業發生大變化，值得台灣借鏡。

謝金河指出，新冠疫情讓南韓產業發生巨變，南韓的反應速度懮於台灣，今年南韓前十大市值企業變化很大，傳產的起亞汽車，浦項鋼鐵，LG集團都退出十名外，面板LGD慘兮兮。防疫、遠距概念的網路、生技、遊戲產業快速崛起，Kakao Games新股上市，已搶進前十大，而生技公司Celltrion市值也挺進到32.1兆韓元，三星生物科技市值飆高，直到傳出假帳風暴，股價才跌下來。而Line的母公司Naver成為第三大巿值企業。

謝金河說，台灣前10大巿值企業今年也有變化，除了台積電仍一枝獨秀，鴻海，聯發科互爭老二，台塑四寶全面後退僅保住三席，台達電躋身第六，大立光已退出前10大。但他認為，台灣的新經濟產業跑得還不夠快。南韓今年的大變化，仍值得台灣借鏡。

PO文一出，網友回響熱烈，「IC設計也是窮得只剩下聯發科啊」、「資安是基礎建設，台灣其實很有機會在資安攻下一城」、「沒辦法！媒體名嘴天天都在講，還封台積電是護國神山！沒它哪有台股啊」。