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內需消費潮湧現 企業徵才添柴火

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
內需消費潮湧現，企業徵才添柴火，多位大學校長齊聲呼籲「學用合一紮根人才」。 圖／1111人力銀行提供
內需消費潮湧現，企業徵才添柴火，多位大學校長齊聲呼籲「學用合一紮根人才」。 圖／1111人力銀行提供

過往年底都是徵才的淡季，不過今年湧現的報復性消費潮，讓企業的徵才需求遞延，同步反映在企業徵才增溫。根據1111人力銀行的調查顯示，為解決人才荒，企業認為「創造友善的就業環境」38.2%、「提高基本工資」32.4%及「產學合作培育人才」30.2%等方式，有助於求才留才。

醒吾科技大學副校長鍾志明表示，過去醒吾科大致力「好就業」，追求實習量能，但近年逐漸轉型到質的提升，以「就好業」為目標，透過企業合作，設計訂單式人才培訓計畫，從大一到大三及暑假見習，置入在課程中讓學生快速攫取業界經驗，2024年有許多影視人才缺口，醒吾科大超前部署，與三立、東森、民視都有合作，積極培育影視圈幕後幕後人才。

嶺東科技大學職涯發展處處長劉凱平指出，因為所處位置關係，嶺東科大是中部地區深具指標性的重點學校，鄰近台中精密機械園區、中部科學園區及台中工業區，形成一就業藍帶，深刻感受到企業迫切需求人才，因此透過產學實作案例，讓學生了解實習的必要性，近年以品牌設計、產學創新著墨較多，並和台中市府合作「青秀台中」人才培育從高中職開始向下紮根。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖分析，從主計處最新公布的受僱人數來看，內需導向明顯的住宿及餐飲業，月增2千人，經常性薪資也增加1.38%，可以看出內需型的服務業受惠於疫情後劇增的報復性消費，徵才需求點火，開缺找人的意願最高。

肉多多集團行銷公關經理徐家瑜表示，隨著天氣轉涼，鍋物業績逆勢上揚，從今年5月就可以感受到報復性消費效應出現，集團中部地區業績明顯增加6成，預計一年內要開出30家店，全台釋出200多個店主管的職缺，歡迎有心投入餐飲領域的求職者來應試。也建議年輕學子就學期間一定要工讀、實習，多接觸職場的好處是，可以了解自己是否合適這個產業以及自身能力不足的問題，提早社會化，有助於將來步入職場的心境調適，對於規畫未來幾十年的職涯發展相當有助益。

中國科技大學副校長張偉斌表示，許多企業主認為年輕人流動率高，中國科大為了減少學生對於踏入社會工作的疑慮，校方拍了400多部職場影片，把18個系可能面臨的工作情境完整呈現，讓學生在創業就業時多一些啟示與體認。

何啟聖補充，「學」與「用」之間的落差是企業在求才過程中面臨最大的問題，因為校園中的所學與實務上的差距，造成人才的選用無法適才適性，過去高等教育的實習學分就在彌補學用的差距，而1111人力銀行成立「產學平台」，集結全台灣大專校院教授、學者，挖掘學界新星人才，提升產業及學界研發技術，縮短學用落差，以培育搭配實作，協助產業與學界搭起合作橋樑，提早訓練人才，解決長久以來青年畢業即失業的問題。

科大 徵才

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