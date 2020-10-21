彭博報導…印度有意與台簽貿易協議

外媒指印度政府內部對與台灣展開貿易協議協商意願日益提高，有意與台灣簽署貿易協議，以取得更多科技與電子業投資的目標。行政院官員昨（20）日指出，台印之間產業互補，若有任何合作的機會，都會努力促成。

隨著印度與中國大陸關係惡化，印度政府內部對正式與台灣展開貿易協議協商的支持態度，正日益提高。

彭博資訊引述印度政府官員私下談話報導，台灣這幾年來一直尋求與印度展開貿易協商，但印度總理莫迪的政府一直不願意行動，原因是如果在世界貿易組織（WTO）登記任何貿易協議，免不了與大陸上演拉鋸戰。

然而這名官員透露，在過去幾個月，印度政府內部想要與台灣展開貿易協商的的鷹派人士占了上風，因為若與台灣簽署貿易協議，將有助於印度尋求取得更多科技與電子業投資的目標。不過官員表示，內部尚未做出是否與台灣展開貿易協商的最終決定。

莫迪政府本月稍早才核准包括鴻海、緯創與和碩在印度的投資獎勵計畫，莫迪希望未來五年內吸引超過10.5兆盧比（1,430億美元）資金投資印度智慧手機生產。