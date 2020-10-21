美國訂單 創單月次高

9月外銷訂單主要來源仍以來自美國接單149.2億美元稱霸，陸港接單143.6億美元緊追在後。據統計，對來自陸港的訂單有逾半來自電子產品，顯見智慧型手機新機上市的拉貨潮已逐漸顯現。

統計數據顯示，9月接自美國訂單達149.2億元，為歷年單月第二高，僅次於2018年10月的149.23億美元，年增率11.1%。

接自中國大陸及香港的訂單為143.6億美元，創歷年單月新高，年增率達31%。主要接單動能來自電子產品、光學器材及資訊通信產品。

歐洲則因智慧型手機上市延後，結束連六個月正成長，9月外銷訂單金額僅為88.1億美元，年減12.2%。

統計處指出，美國為9月外銷訂單最主要接單地區，較上月增8.9%，而以電子產品增7.3億美元，年增二成較多；其次則是基本金屬增加1.5億美元，主因是國際鋼價走揚；機械產品接單也增加。不過，因部分品牌智慧型手機新品延後上市，造成資訊通信產品接單較去年同期減少，抵銷部分增幅。

值得注意的是，中國大陸及香港訂單額成長，年增率達31.0%，則是2018年2月以來以來最大增幅。

關於陸港訂單額的成長，經濟部統計處長黃于玲指出，以電子產品表現最好，較上年同期增加近六成，其他如光學器材、塑橡膠等也不俗；累計前三季對陸港接單較上年同期成長約一成。