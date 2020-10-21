深耕新南向／業者：發揮技術優勢 強打MIT品牌

深耕印尼市場逾20年的亞洲台灣商會聯合總會名譽總會長賴維信表示，「新南向」絕對是台灣人最大的機會，以台灣的技術，足以在東協市場扮演領頭羊的角色。

賴維信指出，關於新南向政策，蔡總統最常掛在嘴邊的八個字是「以人為本、雙向多元」，為此，他也曾前進校園，與大學生交流，但令他憂心的是，為什麼台灣年輕人不願意到東南亞當台幹，每年卻約有5萬多名台灣年輕人寧願選擇到澳洲度假打工？

賴維信指出，以印尼為例，通過適用的台幹在當地的起薪就有3,000美元，但到澳洲度假打工，真的可以賺到那麼多嗎？他想拋出這個議題，讓台灣的年輕人思考一下，想清楚自己的未來。

賴維信提醒，台商南向東協各國投資，千萬不可以把西進中國大陸模式直接複製過來，一方面要求東協各國能給予稅務、土地優惠，又希望能夠以便宜的工資雇用當地勞工，這是行不通的。

賴維信表示，台灣唯一的問題是「市場太小」，同樣的道理，若以大中華經濟圈、美日台經濟夥伴來看，台灣永遠都只是扮演小老弟的角色，一點發言權和影響力都沒有，但若台灣選擇積極新南向，以台灣的產業技術，對東協來說是最好的。

賴維信指出，東協人口超過6億，廣大的中產階級市場就是值得台商投資的「地盤」，台灣擁有好的技術，未來應強化品牌的建立，強調台灣製造。

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