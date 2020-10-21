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深耕新南向／台商拚智造 開闢產銷新路

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北報導

針對新冠肺炎疫後的經濟復甦，亞洲台灣商會聯合總會名譽總會長賴維信表示，「看看2021年6、7月有沒有機會」，但賴維信建議廠商宜及早啟動轉型計畫，以產業來看，他認為以前大量生產、產業鏈分散的情形，會開始反轉。

接下來將走少量多樣、在地生產，尤其一般中小企業要生存下來，一定得避開中國大陸大量生產的那條路。此外，受到疫情影響，不少老台商多已準備交棒，台商二代「接班潮」已開始湧現，賴維信同樣計畫在明年初正式交棒給兒子。

賴維信指出，人類歷史上從沒有出現過像新冠肺炎這麼古怪的疫病，讓地球按停止鍵的只有它，人類用盡所有經驗仍對它束手無策，全球都在問，疫情何時才能結束？經濟何時可以恢復常態？賴維信認為，「問上帝也沒有標準答案」，而新冠肺炎疫情也一定會改變這個世界。

賴維信表示，除了少量多樣、在地生產，產業也要配合現在正快速發展的AI智慧生產、製造，台灣要趕快走上這條路。過去20年，台灣靠著許多老師傅，少量多樣的小訂單也撐下來了，過去這條路走的辛苦，但未來會很輕鬆，台灣會比世界各國更快走向這條路。賴維信強調，愛因斯坦的質量守恆定律，有人輸就有人贏，希望台灣是走向贏的那面。

此外，賴維信也提醒，過去台灣的工廠一直長不大，問題就出在我們的行銷太弱，台灣的工業都已走到3.0，但行銷卻仍只有1.0，建議未來可以從工廠出來，就直接銷售給消費者，過去「銷售整合」是台灣最弱的，但將來卻有可能是進步最快的、最多的。賴維信進一步建議，至少在國外設一個辦公室或倉儲，就能把毛利率提高。

賴維信指出，老一輩、上一代強調的是技術和生產，現在更重要的是銷售和行銷，還有智慧生產與製造。不少像他這一輩的老台商，都趁此波疫情交棒，或者準備交棒，海外台商出現了所謂的「交班潮」、「接班潮」。

賴維信說，疫情爆發後，讓他已半年都沒辦法「出咖手」，他心想虧一點也沒有關係，但期待員工能找老闆解決問題，結果也沒有呀，大家都自己解決了。

賴維信表示，以前他總思前想後，「公司沒有我行嗎」？然而疫情爆發後，他發現「沒有我，真的行」。因此，他決定明年初兒子也要開始接班了。他相信，「順勢而為，壞的會變好的」。

賴維信也告訴友人的兒子，「你老爸（指友人）的行銷方式，都不用理了」，現在年輕人，打樣就用3D圖，直接給客人看，然後廣告，找電商通路，很快地亞馬遜也已來詢價，大概二、三個月成效就出來了，不像我們以前寄來寄去，弄得還是明年的訂單。

關於疫後新趨勢，賴維信強調，「傳統路已無法走了，要認清」。

不過，賴維信說，在印尼20、30年的老台商，曾經歷過之前的亞洲金融風暴，多保守經營不敢融資。

「1997年沒被亞洲金融風暴搞死，沒想到這次新冠肺炎疫情再被搞一次…」，賴維信一語道出印尼當地2,000多家台商的無奈。

但那些這二、三年才剛到印尼的年輕創業家，不少人廠房才剛蓋好，連生產都還來不及，就碰上這個掀起全球風暴的疫情，才剛起步，到底要不要貸款撐下去？但又不能保證接下來什麼時候才會有生意？是最令人擔憂的一群，也可說是此波新冠肺炎疫情衝擊下的「重災區」。

疫情 台商

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